Protest przewoźników. Polska zapowiada wzmożone kontrole Ukraińców

Od kilku tygodni na przejściach granicznych z Ukrainą przewoźnicy blokują przejazd ukraińskich ciężarówek.

Polka branża transportowa przekonuje, że ukraińskie firmy przewozowe są nieuczciwą konkurencją. Proponują niższe stawki, co ma prowadzić do utraty rynku przez rodzime przedsiębiorstwa. Różnica w cenach usług wynika na przykład z tego, że nad Wisłą prowadzenie działalności jest o wiele droższe. Do blokady dołączyli też rolnicy.

W środę odbyło się spotkanie protestujących z nowym ministrem infrastruktury Alvinem Gajadhurem. Druga grupa przewoźników udała się na komisję infrastruktury.

- Efektem tego spotkania będą bardziej wzmożone kontrole, prowadzone na drogach dojazdowych prowadzących do przejść granicznych, które są blokowane. W tych kontrolach obok Inspekcji Transportu Drogowego będą uczestniczyli również funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej oraz policji. Będą to działania zintensyfikowane – podkreślił Gajadhur.

­- Ustalaliśmy, że nie będziemy w najbliższych dniach eskalować protestu, w zamian za znaczące zwiększenie liczby kontroli pojazdów ukraińskich. Działamy na zasadzie wzajemności - potwierdza Rafał Mekler, jeden z organizatorów prostestu przewoźników.

Z kolei, w czwartek rano w miejsowości Ludwinów ukraińscy kierowcy czekający w kolejce rozpoczęli blokadę drogi DK12. Jak twierdzi rzecznik prasowa policji w Chełmie, sytuacja ta trwała około 20 minut. Teraz droga prowadząca do przejścia granicznego w Dorohusku jest już przejezdna.

Zgodnie z raportem Izby Administracji Skarbowej, aktaulnie do przejścia w Dorohusku na wyjazd z Polski w kolejce czeka około 350 pojazdów, co wiąże się z 3 dniami oczekiwania na kontrolę. Z kolei czas oczekiwania na przejściu w Hrebennem to do 7 dni.

W najbliższy poniedziałek odbędzie się Rada UE ds. Transportu. Polska wysłała wniosek, aby tematem rozmów były skutki umowy między Unią Europejską a Ukrainą, która obowiązuje od 1 lipca 2022 r.