Tysiące ton stali i milion nasypów. Na obwodnicy Chełma robota idzie pełną parą

Kierowcy jadący od Lublina, tuż przed Chełmem, w Janowie, już zauważą postępy prac przy budowie obwodnicy miasta nad Uherką.

Humus wyjeżdża z budowy

– W tej chwili trwają tu prace ziemne, zdejmowany jest humus. Ze względu na wyjazd z terenu budowy zmieniono organizację ruchu na ok. kilometrowym fragmencie DK12. Wprowadzono zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Prace ziemne ruszyły też w miejscowości Horodyszcze, w okolicach planowanego węzła Chełm Północ. Na części terenu przeznaczonego pod drogę ekspresową wykonano rozpoznanie saperskie, które umożliwiło rozpoczęcie badań archeologicznych.

13,5 kilometra drogi

Obwodnica Chełma o długości 13,5 km będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły drogowe: Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów oraz Chełm Wschód. Wybudowane zostaną trzy mosty, dziewięć wiaduktów, przejścia dla zwierząt oraz kładka dla pieszych w Horodyszczach. Przy węźle Chełm Północ zlokalizowany zostanie także obwód utrzymania drogi ekspresowej.

Obwodnica w liczbach

W ramach prowadzonych robót zaplanowano wykonanie ok. 900 tys. m. sześc. nasypów i 1 mln m. sześc. wykopów, a także wbudowanie ok. 20 tys. ton stali oraz 13 tys. m. sześć. betonu. Planowane jest również ułożenie 630 tys. ton masy bitumicznej. Powstanie 20 km dodatkowych jezdni dróg poprzecznych i obsługujących przyległe tereny.

Piaski – Dorohusk

Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad przez firmę Strabag, a wartość kontraktu to ok. 442 mln zł. Obwodnica Chełma będzie fragmentem planowanej drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk o łącznej długości 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny mocno zurbanizowane i cenne przyrodniczo.

– Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączyliśmy fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska – po raz kolejny tłumaczy rzecznik.

Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami.

Porozumienie z wojewodą

– Wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm – Dorohusk, zrealizujemy także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. Porozumienie w tej sprawie podpisano wiosną wojewoda lubelski Lech Sprawka i p.o. generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach, na odcinku ok. 2,5 km, od Okop w kierunku granicy (po obu stronach jezdni). Inwestycja będzie sfinansowana przez wojewodę Llubelskiego.

Koszty całkowite to 93,2 mln euro, w tym koszty kwalifikowalne to 76,3 mln euro, a wkład ze środków UE to 38,2 mln euro.