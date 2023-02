S12 do Dorohuska. Raport ze stanu przygotowań do budowy

– Kierowcy mogą już korzystać z ponad 93 km tej trasy, 13,6 km jest w realizacji, a 55,1 km na etapie przetargu. Obecnie przygotowujemy ponad 175 km S12. W tym roku planujemy ogłosić przetargi na realizację niemal 30 km tej drogi ekspresowej (w systemie Projektuj i buduj) od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do węzła Wieniawa (woj. mazowieckie) – podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednocześnie przedstawia raport o stanie zaawansowania inwestycji w każdym z województw.

Województwo łódzkie

Przygotowywany jest odcinek S12 od Piotrkowa Trybunalskiego (A1) do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, o długości 61,2 km. Trwają procedury związane z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej, która obejmuje zarówno drogę ekspresową S12 jak i S74.

– W 2022 roku podpisaliśmy umowę na uzupełnienie dokumentacji w raporcie środowiskowym, która ma być gotowa wiosną przyszłego roku – podają drogowcy.

Dodają, że S12 będzie się łączyła na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i pobiegnie przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia.

Wykonywana jest obecnie inwentaryzacja przyrodnicza i założenie jest takie, że w maju 2024 dokument będzie gotowy. – Oznacza to, że na początku 2025 roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) powinna się stać prawomocna. To pozwoli na podjęcie kolejnych kroków – podaje GDDKiA.

Województwo mazowieckie

Tu chodzi o odcinek granicy województwa mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław. Dwie firmy pracują teraz nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Mają także zadbać o materiały potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej.

– Dla odcinka na zachód od Radomia, w październiku 2021 r. otrzymaliśmy DŚU dla wariantu 2 (pomarańczowego) wskazanego jako rekomendowany przez GDDKiA. W styczniu br. GDOŚ rozpatrzyła odwołania, decyzja jest ostateczna – zaznacza GDDKiA.

Na ten rok jest zaplanowane ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i realizację 29,5 km S12 od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego do planowanego węzła Wieniawa.

Co do na wschód od Radomia, to toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

Województwo lubelskie

– W tym roku planujemy podpisanie kolejnych umów. Funkcjonujący obecnie odcinek drogi ekspresowej S12 rozpoczyna się tuż za granicą woj. mazowieckiego i lubelskiego. Początkowe ok. 6 km to odcinek jednojezdniowy, do którego w ramach budowy trasy pomiędzy Radomiem i Puławami zostanie dobudowana druga jezdnia. Dalej, od okolic węzła Puławy Zachód do Piaski Wschód mamy już docelową dwujezdniową drogę ekspresową o długości ok. 87 km – informuje Dyrekcja.

Trasa ma być wydłużona na wschód o ok. 75 km. Dla obwodnicy Chełma już jest prowadzone postępowanie mające doprowadzić do wydania zgody na inwestycję. Po jej otrzymaniu można ruszać z realnymi robotami. Planowane są jeszcze na ten rok.

– Dla trzech odcinków S12 między Piaskami a Dorohuskiem (Piaski - Dorohucza, Dorohucza - Chełm, Chełm - Dorohusk), toczą się postępowania przetargowe na realizację. Obecnie trwa badanie ofert, które złożyli wykonawcy. Wyłonienie najkorzystniejszych i podpisanie umów na zaprojektowanie i budowę trasy również planujemy w tym roku – dodaje GDDKiA.

Trzeba przypomnieć też odcinek pomiędzy Piaskami i Chełmem, bo trzeba było zmienić pierwotne plany. Po badaniach geologicznych okazało się, że trzeba na nowo nakreślić część w rejonie planowanego węzła Dorohucza. Pod ziemią odkryto odpady przemysłowe. Nie są groźne dla ludzi, ale ich wydobycie i usunięcie znacznie by wydłużyło budowę. Koszty także byłyby większe.

–W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem DŚU. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Ogłosiliśmy już przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej (STEŚ-R, materiałów do uzyskania DŚU i dokumentów przetargowych). Obecnie trwa badanie ofert – informują drogowcy.