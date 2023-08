Samochód naszpikowany narkotykami. To susz wart 1,4 mln zł

– Funkcjonariusze NOSG, realizując swoje zadania związane z ochroną granicy państwowej oraz zwalczając przestępczość graniczną i transgraniczną, coraz częściej realizują swoje działania już nie tylko w rejonie samej granicy ale również w głębi kraju – tłumaczy kpt. Dariusz Sienicki, informując o akcji przeprowadzonej 29 lipca.

Wtedy to na parkingu w powiecie zgierskim zatrzymano do kontroli osobowy samochód, którym kierował 52-letni Litwin. Funkcjonariusze wiedzieli, że tym volkswagenem z jednego z krajów Unii Europejskiej mogą być transportowane znaczne ilości narkotyków. I to była prawda.

– W specjalnie skonstruowanej skrytce, znajdującej się w podłodze pojazdu, było ukrytych 29 różnej wielkości pakunków, zawierających susz roślinny. Przeprowadzony narkotest wykazał, że w ujawnionych pakietach znajduje się marihuana. Wartość zabezpieczonych narkotyków o łącznej wadze 32 kg oszacowano wstępnie na ponad 1,4 mln zł – precyzuje Sienicki.

Obywatel Republiki Litwy został zatrzymany. W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie usłyszał zarzut usiłowania wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znacznej ilości narkotyków w postaci marihuany. Trafił do tymczasowego aresztu. Za popełnione czyny grozi mu od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

– Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania – zapowiada rzecznik NOSG.