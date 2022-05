Chełm. Glinianki szykują się do sezonu

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni wyznaczyli czas trwania tegorocznego sezonu kąpielowego w Chełmie. Kąpać pod chmurką będzie można się od 14 czerwca do 31 sierpnia na zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji kąpielisku na tzw. Gliniankach, czyli zbiorniku po dawnej kopalni marglu przy ul. Ceramicznej.

– Z reguły rozpoczynamy sezon o tej porze, wkrótce rozpoczniemy przygotowania. Nawieziemy nowego piachu, zajmiemy się pracami porządkowymi – zapowiada Jan Konojacki, p.o. dyrektor MOSiR-u.

Jeszcze w tym tygodniu ma zostać ogłoszony przetarg na obsługę ratowniczą. Ratownicy w trakcie sezonu mają pilnować bezpieczeństwa plażowiczów na dwuosobowych dyżurach w godz. 10-18 przez siedem dni w tygodniu.

Poza plażą o powierzchni ok. 100 mkw. do dyspozycji będzie trawiaste boisko do siatkówki. W planach jest m.in. organizacja cyklicznych zawodów sportowych dla dzieci.

– W niedalekiej przyszłości myślimy o rewitalizacji tego miejsca, żeby stało się bardziej atrakcyjne dla turystów i mogło konkurować z innymi, bardziej popularnymi akwenami w okolicy. Mam tu na myśli gastronomię, której teraz tu brakuje, czy domki letniskowe. To jednak na razie kwestia nie tyle planów, co marzeń – zaznacza Konojacki.