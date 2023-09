Wyjątkowe zdjęcia targu przy ul. Świetoduskiej z 1934 r. Dużo zdjęć!

Przez długie lata targ przy ul. Świętoduskiej był prawdziwym centrum gospodarczym miasta – to dzięki jego obecności rozwijały prężnie się pobliskie ulice: Nowa, Lubartowska, Kowalska i Świętoduska. Było to też miejsce spotkań mieszkańców Lublina i chłopów z okolicznych wsi oraz żydowskich handlarzy. Niezwykłe zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego oddają klimat i atmosferę tego miejsca. Zapraszamy do ich oglądania.