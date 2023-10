Straż Graniczna rośnie w siłę. Nabór cały czas trwa

W piątek odbyło się ślubowanie. – Wierzę, że podejmujecie się tego wyzwania świadomie. Wierzę również, że dumnie nosząc od tej pory mundur funkcjonariusza, będziecie kierować się najpiękniejszymi wartościami, jakie przyświecają naszej formacji. Godność, honor, poświęcenie, rzetelność – to cechy, które bezsprzecznie powinien mieć każdy z Was i to one powinny już zawsze kierować Waszym postępowaniem – powiedział gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, komendant NOSG.

Nowi strażnicy graniczni najbliższy czas spędzą w ośrodku szkoleniowym, by po ukończonym kursie powrócić do służby w ochronie granicy Polski.

W tym roku, NOSG przyjął już 180 nowych funkcjonariuszy. Obecnie, prowadzi nabór kandydatów do służby przygotowawczej na 2024 rok. Etatów jest 150.