Tablety i e-booki trafiły do szkół w Chełmie

Poseł zwrócił się do ministra, by ten nie wyraził zgody na powołanie dyrektora bez konkursu

Po kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego poseł Michał Krawczyk (Koalicja Obywatelska) zwrócił się w czwartek do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego (Zjednoczona Prawica), by ten nie wraził zgody na powołanie nowego dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie w trybie bez konkursu. Stanowisko miałby objąć Andrzej Rolla, były starosta kraśnicki, którego Krawczyk w piśmie skierowanym do ministra nazwał „kandydatem znanym na Lubelszczyźnie ze swoich skrajnych, nienawistnych i fanatycznych wypowiedzi”.