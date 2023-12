Za darmo w Chełmie nie tylko komunikacja miejska. Od dzisiaj także ślizgawka w centrum!

Czy kolej dojedzie do Kraśnika Fabrycznego?

Sprawa planowanej budowy linii kolejowej do Kraśnika Fabrycznego, z łącznicą do dzielnicy starej, rozpala emocje mieszkańców tego miasta. Wprawdzie lina jest na razie w fazie projektowania, ale zaproponowane warianty przebiegu już polaryzują lokalną społeczność. Linia kolejowa to kolejna po spalarni śmieci, inwestycja dzieląca mieszkańców tego miasta. Ostatnie spotkanie zirytowanych kraśniczan z kolejarzami miało miejsce 30 listopada w Lublinie.