Zastrzelił chronionego łosia dla zabawy?

– Samica łosia leży na działce nr1082, ok. 100 metrów na północ od ambony myśliwskiej. Po ocenie stanu truchła śmierć musiała nastąpić ok tydzień temu. Działka leży na terenie osady Wojsławice, ok.2 km na północ od ul. Uchańskiej. Dojazd drogą ułożoną z płyt betonowych – napisał do nas Czytelnik. – Klępa została trafiona w bok. Dziura po kuli jest bardzo duża. To nie jest ślad po wiatrówce. Nad klępą kłębi się setka kruków. Mam swoje podejrzenia, kto mógł to zrobić. Taki jeden tu strzela jak szalony, a zabite zwierzęta szybko chowa do bagażnika. Już nie raz byłem świadkiem takich akcji – opowiada nasz Czytelnik.