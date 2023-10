Zły dotyk. 35-latek zatrzymany za „inną czynność seksualną”

Działo się to jeszcze w połowie sierpnia w jednym ze sklepów na ul. Lubelskiej w Chełmie. Pewien mężczyzna, jak podaje w komunikacie policja, „doprowadził przebywającą tam klientkę do innej czynności seksualnej”.

Kobieta nie zostawiła tej sprawy bez reakcji. Bo obcy człowiek w miejscu publicznym pozwolił sobie na to, aby dotknąć ją w miejsce intymne.

Złożyła zawiadomienie, a Prokuratura Rejonowa w Chełmie wszczęła śledztwo. W ramach czynności prowadzonych na jej zlecenie policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu z wizerunkiem sprawcy. I opublikowali film stronie internetowej chełmskiej komendy.

To dało efekty. – Już następnego dnia otrzymaliśmy zgłoszenia, które pozwoliły na ustalenie jego personaliów. To 35-latek z powiatu hrubieszowskiego. Mężczyzna został zatrzymany w piątek po południu, a następnego dnia doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty – informuje kom. Ewa Czyż, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Wobec 35-latka zastosowano dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju.

Zgodnie z przepisami prawa za to co zrobił, grozić mu może do 8 lat więzienia.