40 lat metalowej apokalipsy. Zespół Vader w Lublinie!

VADER

Naprawdę niewiele jest polskich zespołów, które swoją ciężką pracą, uporem oraz niezliczonymi koncertami osiągnęły ogromny międzynarodowy sukces oraz ugruntowały swój status muzycznej legendy, jak właśnie olsztyński Vader. Jak też niewiele jest polskich kapel metalowych, które grają – z mniejszymi lub większymi przerwami – 40 lat! Wystąpili na pierwszej Metalmanii, byli pierwszym polskim zespołem, którego teledysk wyemitowano w słynnej MTV.

A pamiętać trzeba, że początki nie były łatwe. Realia komunistycznej Polski nie sprzyjały graniu muzyki thrash/death metalowej. Vader powstał w roku 1983 w Olsztynie z inicjatywy Piotra „Petera” Wiwczarka i Zbigniewa „Viki” Wróblewskiego. Przełomowym momentem w historii zespołu było nagranie kultowej demówki „Morbid Reich”. Materiał, wydany przez Carnage Records, został uznany za „najlepiej sprzedającą się kasetę w historii death metalu”. Kolejna pozycja w dyskografii zespołu, to nie mniej kultowa płyta „The Ultimate Incantation”. Późniejsze lata to premiery kolejnych udanych albumów takich jak: „De Profundis”, „Back to the Blind”, „Litany”, „Welcome to the Morbid Reich” i „Solitude in Madness”.

Nie sposób wymienić wszystkich tras i festiwali, na których wystąpili. Jedno jest pewne - zespół jest w świetnej formie i nie zamierza zwalniać ani przez chwilę!



DOPELORD

Dopelord powstał w 2010 roku i od tamtej pory nieprzerwanie nagrywa i koncertuje. Zespół ma na koncie cztery albumy długogrające, a ostatni to wydany w 2020 roku "Sign of the Devil". Stoner doom metal serwowany przez Dopelord, to kombinacja ciężkich riffów a’la Black Sabbath, miażdżącego brzmienia i chwytliwych refrenów. Dodatkowo rozkręcony na maksa efekt gitarowy typu fuzz - czy czegoś trzeba więcej?



Wejście: 19.00.

Start koncertu: 20:00

Cena biletu: 105 zł - przedsprzedaż (110,78 zł z opłatą Eventim) 120 zł - w dniu koncertu.

link do platformy zakupowej

https://www.eventim.pl/event/jubileuszowa-trasa-vol-ii-vader-40-lat-apokalipsy-fabryka-kultury-zgrzyt-17640142/?fbclid=IwAR3Fvl0ZPKXM7B41P7L-07ZAilAssS8KUhoXbBLzltRdYSLGGCxV8t_s0pY