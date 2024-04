Wygrane Unii Rejowiec i Brata Siennica Nadolna. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Dla wicelidera z Rejowca Fabrycznego była to druga porażka z rzędu. W poprzedniej kolejce podopieczni Bartosza Bodysa przegrali u siebie z liderem Kłosem Gmina Chełm 0:3. W weekend, już w roli gości, nie sprostali drużynie z Siennicy Nadolnej. Sparta przegrała 1:2, prowadząc do przerwy. - Przeciwnik wykazał więcej determinacji w dążeniu do zwycięstwa. Na pewno nie pomagają nam kontuzje i absencje zawodników. Z powodu kontuzji kolana rundę z głowy ma już Patryk Krystjańczuk. Od pół roku musimy radzić sobie bez Dawida Korcona i Dawida Olesiejuka. Za kartki pauzowali Piotr Świeca i Karol Kurzępa, z kolei Mateusz Adamiec od dwóch tygodni przebywa na poligonie. Mamy duże problemy kadrowe, które przekładają się na wyniki. Będziemy walczyć o zachowanie drugiego miejsca ale to boisko zweryfikuje nasze zamiary - mówi szkoleniowiec Sparta Bartosz Bodys.

Wygrana ze Spartą to dla gospodarzy pierwszy komplet punktów serii trzech porażek i remisie. - Z przebiegu spotkania byliśmy lepsi od Sparty. Poza bramką i jeszcze jedną sytuacją na gola w pierwszej części rywale nie mieli bramkowych okazji. W drugiej połowie dominowaliśmy. Powinniśmy strzelić trzeciego gola i zamknąć mecz. A tak, do końca było sporo nerwowości i obawa o końcowy wynik - mówi grający trener Brata Andrzej Ignaciuk.

Brat Siennica Nadolna - Sparta Rejowiec Fabryczny 2:1 (0:1)

Bramki: Szadura (58), Aleksander Urbański (69) - Sikorski (32).

Brat: Lubaś - Antoniak (53 Dubaj), Ignaciuk (75 Płatek), Pachuta, Malinowski, Kniażuk, Mazurek, Wędzina (53 Arkadiusz Kister), Suduł (90 Adam Urbański), Aleksander Urbański, Szadura.

Sparta: Warczak - Grzegorczyk, Wójcik, Sikorski, Kiejda (55 Mileszczyk), Małocha (65 Głowacki), Psuja, Martyn, Rukowski, Guz, Strug.

Bez wątpienia bohaterem Unii Rejowiec w meczu z Frassatim Fajsławice był bramkarz Adrian Pastuszak. 21-latek, w drugiej minucie doliczonego czasu gry obronił rzut karny wykonywany przez Jakuba Stefaniaka. Warto dodać, że golkiper ekipy z Rejowca rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, pojawił się na placu gry dopiero w drugiej części. - Adrian Pastuszak wygrał mecz - podkreśla kierownik Unii Rejowiec Marcin Palonka. - Mamy dwóch równorzędnych bramkarzy. Oprócz Pastuszaka jest jeszcze doświadczony Maciej Maciejewski z rocznika 1993. Obaj muszą grać. Dlatego staramy się dać każdemu pograć jedną połowę. Mecz spokojnie mógł się zakończyć wynikiem 3:0, 4:0. Kornel Kwiatosz miał trzy dogodne sytuacje, a jedną Mikołaj Nowaczek. Gdybyśmy je wykorzystali, nie byłoby nerwówki w końcówce spotkania.

Unia Rejowiec - Frassati Fajsławice 1:0 (1:0)

Bramka: Kwiatosz (16).

Czerwona kartka: Rafał Robak (Frassati) w 90 + 3, za drugą żółtą.

W 90 + 2 Jakub Stefaniak (Frassati) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Unii).

Rejowiec: Maciejewski (46 Pastuszak) - Kloc, Brzezicki (55 T. Rossa) Kwiatosz, Paśnik, A. Czerwiński, R. Rossa (84 J. Czerwiński), Nowaczek (50 Góra), Huk, Górny, Karauda.

Frassati: A. Kulesza - Gieracz (77 Suszek), Korchut, Kudlai, D. Baran, Shtekh, Papuha, Dunda, Leszcz (46 Robak), Stefaniak, Dołhan (46 B. Błaziak).

Pozostałe wyniki 19. kolejki: Kłos Gmina Chełm - Hetman Żółkiewka nie odbył się, goście nie przyjechali * Orzeł Srebrzyszcze - Unia Białopole 3:2 (Tomaszewski 62, 8, Rzeszut 90 + 5 - Śmiech z karnego 3, Sz. Sarzyński 78) * Spółdzielca Siedliszcze - Ruch Izbica 2:4 (Pawlak 17, Grzesiuk 51 - P. Lewandowski 53, Bożko 65, Jakóbczak 79, Frącek 90) * GKS Łopiennik - Włodawianka Włodawa 1:5 (Krystian Sawa 60 - Soroka 40, Węgliński 62, Gaj 70, 72, Kępiński 90). W 87 min Kacper Wojciechowski przestrzelił rzut karny * Granica Dorohusk - Bug Hanna 0:4 (Fabrika 28, Gryczuk 48, Oniszczuk 57, Malichani 67).