Jakie olejki do aromaterapii?

Czym są olejki eteryczne?

Czym są naturalne olejki eteryczne? Są to ciekłe substancje zapachowe pozyskiwane (najczęściej w procesie destylacji parą wodną) z różnych części roślin: ich kwiatów, liści, nasion lub łodyg. Eteryczne olejki od dawna wykorzystywane są w medycynie naturalnej. Z ich pomocą leczy się, chociażby stany zapalne skóry (a tym zmiany trądzikowe), stan zapalny mięśni, czy nawet bezsenność. Wybrane olejki eteryczne działają także przeciwbakteryjne czy też nawet pobudzają krążenie krwi, dzięki czemu mają działanie ujędrniające.

Czy aromaterapia naprawdę działa?

Aromaterapia z zastosowaniem naturalnych olejków eterycznych może być nie tylko przyjemna i przynosić odprężenie (w końcu piękne zapachy działają na nasze zmysły), ale także przynosić realne korzyści zdrowotne. Olejki eteryczne pomagać mogą w leczeniu różnych przypadłości. Moc olejków została już potwierdzona przez naukę - od dawna wykorzystywane są one zarówno w kosmetyce, jak przy produkcji niektórych leków.

Warunkiem, aby aromaterapia okazała się skuteczna, jest sięganie po czyste olejki eteryczne wysokiej jakości. Takie produkty mają lecznicze właściwości. Niestety, wiele tanich olejków jest rozcieńczona lub posiada syntetyczne dodatki. Dlatego warto świadomie wybierać olejki eteryczne do aromaterapii.

Jak stosować olejki eteryczne?

Jak stosować olejki zapachowe? Z mocy olejków eterycznych można korzystać na kilka sposobów. Mogą być używane w ramach aromaterapii (wykorzystując kominki zapachowe lub elektryczne dyfuzory) czy też inhalacji. Kilka kropel olejku dodawać można do kąpieli lub też wykonać masaż z wykorzystaniem produktu.

Naturalne olejki eteryczne wysokiej jakości mają nie tylko bardzo intensywny zapach, ale równie intensywne działanie. Nigdy nie próbuj wątpić w moc natury! Zazwyczaj wystarczy zastosować jedynie kilka kropel, aby naturalny olejek eteryczny zadziałał. Pamiętaj - zbyt duża ilość olejku może wywołać podrażnienia lub reakcje alergiczne.

Jakie olejki eteryczne są najlepsze?

Jakie są popularne olejki eteryczne do aromaterapii? Po jakie wyciągi warto sięgać przy poszczególnych przypadłościach? Mawia się, że jeśli nie wiesz, po jaki olejek eteryczny sięgnąć to sięgnij po… olejek lawendowy! Posiada on wszechstronne działanie i pomaga przy wielu przypadłościach: zmniejsza stres, ma działanie relaksujące, przeciwzapalne i łagodzące bóle mięśniowe, łagodzi bóle głowy, odstrasza także owady. Inne “must have” w Twojej domowej apteczce to naturalny olejek z drzewa herbacianego. Pomoże on wyleczyć przeziębienie. Olejek drzewa herbacianego wykazuje bowiem silne działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Do aromaterapii i inhalacji w trakcie przeziębienia sprawdzi się także olejek eteryczny eukaliptusowy. Olejek eukaliptusowy posiada właściwości antyseptyczne, rozgrzewające i pobudzające. Podczas przeziębienia do inhalacji sprawdzić się może także olejek tymiankowy. Z kolei olejek rozmarynowy wykazuje działanie dezynfekujące (wystarczy, że kilka kropel olejku eterycznego dodasz do swojego kremu do rąk!), działa także stymulująco na układ immunologiczny człowieka. Z kolei olejek z trawy cytrynowej sprawdzi się do pielęgnacji włosów.

Z kolei, jeśli chcesz zmniejszyć objawy stresu to sięgnij po olejek drzewa różanego - sprawdzi się on zarówno do aromaterapii, jak i do masażu. Pośród innych “antystresowych” naturalnych olejków eterycznych wymienić można także po olejek lawendowy, olejek sosnowy, olejek pomarańczowy (który ponadto łagodzi ból głowy i stany zapalne skóry) lub naturalny olejek cytrynowy.