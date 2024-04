Tylko do jutra fiskus czeka na twoje zeznanie

0 A A

Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie PIT za 2023 rok (fot. DW)

Tylko do jutra, 30 kwietnia, należy złożyć zeznanie podatkowe za miniony rok. Tego dnia urzędy skarbowe będą czynne do godz. 18. Także do 30 kwietnia można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. W Lubelskiem swoje „pity” może złożyć 940 tysięcy podatników czynnych zawodowo oraz 540-550 tysięcy emerytów i rencistów.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować