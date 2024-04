KO stawia na ludzi sprawdzonych, a nie spadochroniarzy z wyrokami czy przebierańców

– Przedstawiamy najlepszy z najlepszych – Stanisław Żmijan, przewodniczący Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej w województwie lubelskim, rozpoczął prezentację 10 kandydatów KO w poniedziałkowe przedpołudnie podczas konferencji zorganizowanej przed pomnikiem Unii Lubelskiej na placu Litewskim. – Na tej liście mamy wszystkich posłów z naszego regionu, mamy radną sejmiku województwa lubelskiego, a także innych kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w wyborach do parlamentu a także do samorządu – poinformował S. Żmijan.

Przewodniczący Zarządu Regionu PO dodał, że „to będą bardzo ważne wybory, których rozstrzygnięcie w głosowaniu będzie decydowało nie tylko o tym, jaka będzie Polska ale przede wszystkim jaka będzie Europa.

– Dynamika wydarzeń jaka ma miejsce w Europie, w świecie, a w szczególności za naszą wschodnią granicą wskazuje, że tam potrzebni są nasi reprezentanci. Chcę aby inicjatywy polityczne, które rozpoczął Donald Tusk, premier naszego rządu mające na celu ustabilizowanie sytuacji w Europie ale przede wszystkim doprowadziły do poczucia bezpieczeństwa w Europie i w świecie, że reprezentacja którą my przedstawiamy będzie mu pomocna w tym dziele – mówił przewodniczący Żmijan.

Lubelską listę Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego otwiera posłanka Marta Wcisło.

– To bardzo ważne wybory. To wybory o tym, jak silna będzie Polska w Unii Europejskiej. To wybory o tym, jak mocno będziemy nie tylko wspierać Polskę na arenie europejskiej ale także budować autorytet, który przez ostatnie lata był skutecznie niszczony przez polityków PiS w Europie. W Polsce straszyli Unią Europejską mówiąc, że to zgnilizna Zachodu, że grozi nam okupacja brukselska, że grozi nam utrata suwerenności. Ci politycy dzisiaj kandydują właśnie do tego Europarlamentu z list PiS-u. To skandaliczne – grzmiała posłanka Wcisło, dodając że w odróżnieniu od nich, kandydaci KO wszyscy są z regionu i znają bardzo dobrze jego problem. – Nie idziemy do Europarlamentu po immunitety i po bezkarność. W Parlamencie Europejskim nie powinni zasiadać ludzie z wyrokami, którzy mają być reprezentacją Lubelszczyzny. To nie żadna reprezentacja, to prawdziwa kompromitacja – mówiła odnosząc się do informacji, że „jedynką” z listy PiS będzie Mariusz Kamiński, były poseł i szef CBA, skazany prawomocnym wyrokiem. – Nam potrzebna jest silna drużyna, która będzie zabiegała dbała o interes kraju i naszego regionu. Silna Polska to silna Europa. Bardzo proszę abyście państwo naprawdę przemyśleli na kogo oddajecie głos, na jaką listę, bo od tego będą zależały losy naszego kraju – powiedziała na zakończenie posłanka Marta Wcisło.

Krzysztof Grabczuk, były prezydent Chełma, marszałek i wicemarszałek województwa lubelskiego, który znalazł się na drugim miejscu na liście KO zaapelował by nie lekceważyć tych wyborów. W obliczu wciąż trwającej wojny w Ukrainie Polska do Parlamentu Europejskiego powinna wysłać tych, którzy są gotowi do współpracy.

– Tych, którzy są w stanie walczyć o ważne sprawy dla Polek i Polaków. Tych, którzy potrafią myśleć i patrzeć na to co będzie się działo w Polsce w Europie na świecie w perspektywie 5-10-20 lat. Zróbmy to dla nas samych, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków – wyznał poseł K. Grabczuk.

„Trójką została” posłanka Małgorzata Gromadzka.

– Tak jak moi przedmówcy wspominali mamy bardzo silną drużynę. To nie są jacyś spadochroniarze. To są sprawdzeni ludzie, bez prawomocnych wyroków sądowych – podkreśliła parlamentarzystka. Gromadzka sporo miejsca w swoim wystąpieniu poświęciła bezpieczeństwu. – Premier Donald Tusk podczas Rady Krajowej PO mówił, że na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo naszego kraju czyli Polskę silną w Unii Europejskiej. Środki finansowe z UE, w tym bezpieczeństwie mają nam pomóc. Posłanka przypomniała, że wzrost PKB w Polsce nie byłby tak duży gdyby nie obecność Polski w Unii Europejskiej, polska gospodarka nie byłaby dziś tak silna.

Nr 4 otrzymał Michał Krawczyk, który w ostatnich wyborach parlamentarnych 15 października ubiegłego roku udanie ubiegał się o sejmową reelekcję.

– Do Europarlamentu będzie startować mnóstwo przebierańców. Taką listą przebierańców będzie lista PiS-u nie tylko na Lubelszczyźnie ale we wszystkich okręgach w Polsce – mówił M. Krawczyk i pytał: „Czy PiS jest wiarygodny wtedy kiedy mówi o przyjacielskich relacjach z Unią Europejską czy wtedy kiedy jedna z posłanek PiS-u flagę Unii Europejskiej nazywa szmatą? Czy PiS jest wiarygodny wtedy kiedy mówi o przyjaznych relacjach z Unii Europejskiej czy wtedy kiedy Andrzej Duda na jednym z wieców mówi o Unii Europejskiej jako o wyimaginowanej wspólnocie? Czy PiS jest wiarygodny wtedy kiedy mówi o dobrych relacjach z Unią Europejską czy wtedy kiedy kilka dni temu były premier Mateusz Morawiecki uczestniczy w zjeździe, jak to powiedział bardzo precyzyjnie Radosław Sikorski ostatnio w Sejmie, w sabacie proputinowskich nacjonalistów? Czy PiS jest wiarygodny wtedy kiedy mówi o dobrych relacjach z Unią Europejską czy wtedy kiedy Przemysław Czarnek wyprowadza flagę Unii Europejskiej z gabinetu wojewody lubelskiego, a pani premier Beata Szydło z sali konferencyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie dajcie się państwo zwieść przebierańcom! Te wybory są niezwykle ważne. To Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej będą decydować między innymi o tym w jaki sposób kształtowana będzie kopuła antyrakietowa, która ma powstać nad krajami Unii Europejskiej A przypomnę państwu, że w 2020 roku rząd PiS-u na czele z Mateuszem Morawieckim odmówili przystąpienia w imieniu Polski do projektów wspólnej kopuły antyrakietowej. Na szczęście rząd Donalda Tuska, rząd koalicji Obywatelskiej zdeklarował, że także do tego projektu przystąpi. Te wybory są przede wszystkim o bezpieczeństwie. O tym czy Polska będzie w takim projekcie uczestniczyć. Te wybory są o tym czy polscy europosłowie będą mieli decydującą decydujący głos i decydującą siłę w Parlamencie Europejskim. Przypomnę państwu, że europosłowie Koalicji Obywatelskiej będą w najliczniej reprezentowanej w obecnej kadencji i w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego Europejskiej Partii Ludowej – podkreślił poseł Michał Krawczyk.

„5” na liście otrzymał poseł Krzysztof Bojarski, były radny Sejmiku, dyrektor szpitala w Łęcznej. „6” została radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Bożena Lisowska z Lublina, która w ostatnich wyborach samorządowych uzyskała ponad 24 tys. głosów i została wybrana na kolejną kadencję. „7” w okręgu nr 8 jest Maciej Buczyński, radny miejski w Białej Podlaskiej.

Na 8. miejscu znalazł się Jerzy Wrzesień, lekarz weterynarii, był dyrektor szpitala w Adampolu i były burmistrz Włodawa, przewodniczący Koła Powiatowego PO we Włodawie,.

Z „9”wystartuje Michał Zimowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku, radny powiatowy ostatniej kadencji. Lubelską listę zamyka przedsiębiorcza kobieta, Beata Krzewińska z Jackowa, właścicielka firmy Euro-Agro Consulting.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Do 2 maja Komitety Wyborcze mają czas na rejestracje list kandydatów. Pod listami KO w Lubelskiem zebrano ponad 32 tysiące podpisów.

Lista kandydatów Koalicji Obywatelskiej z okręgu 8, obejmującym województwo lubelskie: