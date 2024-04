Prawa ręka prezydenta odejdzie do innego urzędu

53-letni Buczyński od 2018 roku jest prawą ręką Michała Litwiniuka (PO) w ratuszu. Odpowiada m.in. za inwestycje. – Do czasu objęcia nowego stanowiska, nie udzielam żadnych komentarzy. Wypełniam jeszcze rolę jako zastępca prezydenta- mówi nam krótko. Ale potwierdza, że pracę w delegaturze LUW ma rozpocząć 14 maja.

Wojewoda konkurs na szefa tej jednostki w Białej Podlaskiej ogłosił 12 marca. A dzisiaj (29 kwietnia) opublikował oficjalne wyniki. Wśród kilkunastu wymagań, kandydaci musieli m.in. wykazać się co najmniej 5 - letnim doświadczeniem w administracji i znajomością wielu ustaw.

Buczyński z wykształcenia jest ekonomistą, ale bogatego bagażu samorządowca nie można mu odmówić, bo zanim Litwiniuk uczynił go swoim zastępcą, pracował tu przez kilkanaście lat, od 1999 do 2016 roku. Kierował wydziałem zajmującym się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, później był zastępcą skarbnika, przygotował też i wdrożył projekt Bialskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Następnie, przeszedł do stowarzyszenia Wspólny Świat, gdzie odpowiadał za pozyskiwanie zewnętrznych dotacji.

Koalicja Obywatelska wystawia go też w nadchodzących wyborach do europarlamentu. Z kolei w ubiegłym roku, starał się, choć bezskutecznie o mandat poselski, również z list KO. Do żadnej partii jednak nie należy.

Dotychczas, kierownikiem delegatury LUW była Małgorzata Bogusz.