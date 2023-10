Ania Rusowicz wystąpi w Radio Lublin

Artystka jest dzieckiem Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy – gwiazd polskiego bigbitu, znanych z występów w zespole Niebiesko – Czarni. Na scenie obecna od 2005 r. Jej pierwszym poważnym zespołem była grupa Dezire. Serca szerszej publiczności zdobyła w 2011 r., na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wykonując brawurowo piosenki swojej mamy Ady Rusowicz. Niedługo potem ukazuje się jej autorski album „Mój bigbit”, który narobił niemałego hałasu, zdobywając aż 4 statuetki Fryderyków (Nagroda Polskiego Przemysłu Muzycznego). Na drugim albumie „Genesis” artystka w dalszym ciągu eksplorowała brzemienia lat 60 i 70, z tą delikatną różnicą, że materiał zawarty na albumie nie dość, że był w całości autorski to muzycznie był ostrzejszy od debiutu. Dyskografię Ani Rusowicz dopełniają dodatkowo albumy: „Retronarodzenie” oraz „Przebudzenie”.

Lublin to jeden z 5 przystanków tej ekskluzywnej, specjalnej trasy koncertowej. Bramki będą otwarte o godz. 18:00. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 19:00. Bilety: 70 zł w przedsprzedaży, 100 zł w dniu koncertu do nabycia na kupbilecik.pl