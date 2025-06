Festiwal Dwa Brzegi: Pięć filmów Neila Jordana

Jego twórczość mierzy się z kulturowymi tabu: tożsamością płciową, seksualnością, śmiercią. Styl Jordana, naznaczony modernistyczną strukturą opowieści, sytuuje go w obrębie kina autorskiego, balansującego między realnością a fantazją – piszą o Jordanie organizatorzy festiwalu, na którym zobaczymy pięć filmów pochodzącego z Irlandii reżysera:

• Gra pozorów

• Śniadanie na Plutonie

• Mona Lisa

• Greta

• Detektyw Marlowe

Gra pozorów to najważniejszy film Neila Jordana. Nagrodzony w 1992 roku Oscarem film to zaskakująca historia byłego bojownika IRA zakochanego w kobiecie swojego porwanego jeńca, która przeradza się w opowieść o miłości i kłamstwie. Film otrzymał Złoty Glob za najlepszy scenariusz i był nominowany do pięciu Oscarów. W rolach głównych: Jaye Davidson, Stephen Rea, Forest Whitaker i Miranda Richardson.

Mona Lisa (1986) to nagrodzony Złotą Palmą i BAFTĄ Bob Hoskins w jednej ze swoich najlepszych ról, wciela się w drobnego przestępcę uwikłanego w relację z luksusową prostytutką.

Temat tożsamości i społecznej marginalizacji powraca także w Śniadaniu na Plutonie (2005) z wybitnym Cillianem Murphym w roli Patricka „Kitty” Bradena. To zaskakująco pogodna opowieść o dojrzewaniu osoby transpłciowej w konserwatywnej Irlandii lat 70. i 80. XX wieku.

W Grecie (2018) samotna wdowa (Isabelle Huppert) o złowrogich zamiarach próbuje zdominować życie młodej kobiety. I wreszcie Detektyw Marlowe (2002), czyli czarny kryminał inspirowany twórczością Richarda Chandlera.

19. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi zaplanowano w dniach 26 lipca - 3 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. A organizatorzy zapowiadają, że już wkrótce podziela się kolejnymi informacjami o tegorocznej edycji.