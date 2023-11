Bluesowe granie w Radio Lublin. Koncert Blues Fighters

Zespół tworzą muzycy ze sporym dorobkiem i doświadczeniem wyniesionym ze współpracy z wieloma artystami. Wokalista i gitarzysta Chuc Frazier pochodzi z Houston w Teksasie, na koncie ma współpracę m.in. z zespołem Sonny’ego Sharrocka, Pawłem Mąciwodą (Scorpions) oraz Easy Rider. Z kolei gitarzysta basowy Robert Fraska znany jest z grania w: Hot Water, Boogie Chilli i Żuki Rock’n’Roll Band. Natomiast perkusista Dariusz Nowicki grał m.in. z: Hot Water, Izotop i Boogie Chilli, wystąpił także na festiwalu International Blues Challenge w Memphis (Tennessee, USA). Razem z Robertem Fraską, jako Hot Water, supportowali Joe Cockera, występowali na jednej scenie z takimi artystami, jak: Alvin Lee, Ten Years After, The Animals, Colosseum, Taj Mahal, Jack Bruce i Eb Davies. Współpracowali także z Małgorzatą Ostrowską, Dariuszem Kozakiewiczem, Wojciechem Waglewskim, Krzysztofem Ścierańskim, Michałem Urbaniakiem, Tadeuszem Nalepą. Gitarzysta Wojciech Kubiak znany jest ze współpracy z Grzegorzem Kupczykiem (Turbo, Ceti) i Januszem Musielakiem w projekcie Grzegorz Kupczyk Akustycznie oraz Brick House i Like The Stones. W czerwcu 2022 zespół wydał płytę „Pretty Baby” z trzynastoma autorskimi utworami. W lipcu 2022 zdobył Grand Prix na Suwałki Blues Festival oraz wygrał konkurs Polish Blues Challenge 2023. Początek sobotniego koncertu o godzinie 19.00. Bilety można rezerwować pisząc na adres mailowy koncerty@radio-lublin.pl