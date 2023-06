Con-Q-Band zaprasza na rockowe granie do Eksperymentu!

It's only rock 'n' roll to ulubiona maksyma Con-Q-Bandu, która określa ich charakter. Muzyka, którą gra Con-Q-Band to wypadkowa różnych gatunków muzycznych, spośród których najbliżej im do indie/funk. To co ich charakteryzuje to mocna rockowa perkusja uzupełniana przez melodyjne linie basowe z efektami przestrzennymi. Do tego dochodzą nieszablonowe gitarowe riffy, które są często przeplatane funkowymi zagrywkami. Na tle tego wszystkiego kobiecy wokal z pogranicza soulu i rocka.

Początek sobotniego koncertu o godzinie 21.00 w Pubie Eksperyment przy ul. Stanisława Staszica 2 w Lublinie.