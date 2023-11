Folk-rock z Italii. Koncert The Rumpled w Fabryce Kultury Zgrzyt

Wykorzystują do tego takie tradycyjne instrumenty jak: akordeon i skrzypce, które odpowiadają za melodie. Oprócz tego znakiem rozpoznawczym zespołu są potężne gitarowe riffy i pulsująca sekcja rytmiczna oraz specyficzny wokal frontmana.

Na rynku fonograficznym zadebiutowali w 2018 r. albumem „Ashes and Wishes”. Po czym ruszyli w trasę koncertową, która objęła ponad 60 scen, głównie w Europie Zachodniej. W 2023 roku zespół przeszedł zmianę składu i powitał Federico Favę jako nowego perkusistę oraz Giacomo „Jacka” Merigo jako nowego wokalistę, zastępując Mazzu i Marco. W lipcu po raz pierwszy odwiedzili Polskę ( Nowy Sącz i Polańczyk). W niedzielę 12 listopada odwiedzą po raz pierwszy Lublin. Początek koncertu o godzinie 19.00.

Bilety bilety: 60 PLN w przedsprzedaży, a 70 PLN w dniu koncertu (dzieci i młodzież do 13 roku życia będąca pod opieka dorosłych wchodzi za darmo).

Linki do platform biletowych:

https://www.kupbilecik.pl/.../109919/Lublin/The+Rumpled/...lub http://browardukla.pl/.../koncert-the-rumpled-klub.../

Promo na bramce! Zabierając znajomych małe promo: otóż 2 osoby w cenie 100 zł, 3 osoby za 140 zł, za 4 osoby 180 zł, 5 za 200 zł.