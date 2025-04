Imprezy klubowe w weekend (25 -26 kwietnia)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Ladies Night

Czy już poczuliście weekend? Jeśli tak, to wbijajcie w piąteczek do Helium. To najlepszy plan na to, aby rozpocząć weekend, a przy okazji poszaleć do rana, tym bardziej, że ta noc należy do pań!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Old vs New

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Będzie się działo, aż nocy będzie mało. Szykujcie się na grubą imprezę w starym stylu z elementami nowego. Co wybieracie – stare czy nowe?

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Cuban Vibes

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. W piątkową noc na pewno nie zabraknie salsy i bachaty. Czy jesteście gotowi?

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Viva la Musica

Czy tęsknicie za nocą pełną niezapomnianych chwil i szalonego tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki oraz pełnych wigoru ludzi.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Studencki piąteczek

Hej studenci i studentki! Czy jesteście gotowi na kolejny – tym razem – typowo studencki piątek? Przygotujcie się na piątkowe szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Domówka w Berecie

Ta impreza przejdzie do historii. Jeśli lubicie poszaleć przy największych hitach, to ta impreza jest dla Was.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK –Piątek weekendu początek

Piątkowy wieczór to najlepszy moment na rozruch przed sobotą…

Start: 21:00. Do 23:30 - 20 PLN, po 23:30 - 30 PLN.



SOBOTA – Johnny Saxo

Sobota, magnum opus weekendu. Kto siedzi w domu ten się nie liczy. W trzydziestce oprócz tradycyjnej potańcówki, Johnny Saxo i jego magiczny saksofon.

Start: 21:00. Do 23:30 - 30PLN, po 23:30 - 40PLN.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Friday Night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks przy dobrej muzie. Za dj-ką SuperKrystian zagra dla Was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu! Barmani jak zwykle przygotują najlepsze drinki.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Ostro Disco!

Ostre tańce w OSTRO! Na dolnej części dancefloor i bawicie się do samego rana, przy starannie wyselekcjonowanej muzyce.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



DOM KULTURY



PIĄTEK – Szczęśliwa Trzynastka – Urodziny Domu Kultury

DK ma już 13 lat! Czas na urodzinowe melo. 𝟮𝟱 𝗶 𝟮𝟲 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮 𝘁𝗼 𝘂𝗿𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗼𝘄𝘆 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝗗𝗞.

W piątek na dużej mega mocny skład rapowych mistrzów djki.

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za 15 zł. do 23:00. Po 23:00 – 30/40 zł.



SOBOTA – Szczęśliwa Trzynastka – Urodziny Domu Kultury

W sobotę na dużej sali najlepszą domówkę w DK, zagrają: Bery, DJN, Dudi, Marceli, Milky.wav, Postek i Zuza.

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za 15 zł. do 23:00. Po 23:00 – 30/40 zł.



BAŁAGAN



SOBOTA – All That’s Jazz & Tropical

Cały ten jazz-dance i funk-tropical-psychodelia. Gramofonowy trip dla ludzi sztuki i nie tylko. Hipsterska, awangardowa, wkręcająca i pulsująca, nienormalna impreza. Senhor Efebo i Kid Buttons przejmują BAŁAGAN w sobotni wieczór.

Start o 21:00. Wstęp za darmochę.



UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK – Sensualne 7heaven ep. 3 – ostatnie rozdanie

25.04 rozpoczyna się poświąteczny taneczny maraton -Sensualne 7Heven ep. 3! Będzie to ostatnia impreza przed wakacyjną przerwą. Chyba, że przyjdziecie licznie i pojawi się wiele próśb o kolejną edycję.

Start o 20:00. Bilety na bramce: 35 zł w dniu imprezy.