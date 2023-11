Jazz w CSK – Zbigniew Lewandowski & Kenny Carr Funky Team

Znakomici wirtuozi: Krzysztof Ścierański i Marek Raduli w Kultowej Klubokawiarni

Krzysztof Ścierański to znakomity muzyk, kompozytor, mistrz gry na gitarze basowej i legenda polskiego jazzu. Z kolei Marek Raduli to wybitny gitarzysta, perkusista, kompozytor, aranżer i producent. Natomiast Przemysław Kuczyński to przedstawiciel młodego pokolenia w polskim jazzie, grający na perkusji. To znakomite trio wystąpi w sobotę 18 listopada w lubelskiej Kultowej Klubokawiarni.