Lokalni rękodzielnicy będą pokazywać swoje wyroby

Wydarzenie to jest lokalnym festiwalem, podczas którego swoje wyroby wystawią lubelscy przedsiębiorcy. Zobaczymy wyroby regionalne, ale również kawy z lubelskich palarni pochodzące z wielu zakątków świata. Jak podkreślają organizatorzy, będzie to doskonała okazja do zakupienia prezentu świątecznego, bez zbędnego stresu związanego z poszukiwaniami. Lokalny charakter wydarzenia i prezentowane na nim regionalne wyroby tworzą idealną okazję do poznania kultury swojej małej ojczyzny. Będzie to także okazja do spędzenia miło czasu w rodzinnej atmosferze.

Lubelski Festiwal Prezentów Świątecznych już w najbliższą niedzielę 3 grudnia o godzinie 10.00 w hali przy ulicy Lubartowskiej 77.