Kolędowanie z Kaniorowcami

Mocnym punktem programu są znakomicie wykonywane partie wokalne przeplatane występami kolędników w tradycyjnym składzie, tancerzy (porywająca suita lubelska!) uzupełnione inscenizacjami związanymi z Bożym Narodzeniem. Na scenie zobaczymy ok. 100 wykonawców.

Wydawać by się mogło, że kolędy i pastorałki to repertuar znany i osłuchany, z którym niewiele nowego można zrobić. Nic bardziej mylnego. Kaniorowcy przełamują stereotypy i udowadniają, na jak wiele sposobów można je wykonywać. Obok tradycyjnych interpretacji usłyszymy wykonania nawiązujące do stylistyki country, a nawet… dixielandu, jak to jest w przypadku pastorałki "Skrzypi wóz", z charakterystyczną dla tego gatunku partią klarnetu. Z kolei kolędy "Nie było miejsca dla Ciebie" i "Pójdźmy wszyscy do stajenki" - zostały zaaranżowane w taki sposób, że słuchając ich ma się poczucie nowości i świeżości. A jeśli dodamy to tego "numery" premierowe, choćby pastorałkę orawską, wykonywaną z wykorzystaniem pasterskich dzwonków, jest jasne, że wrażeń artystycznych nie zabraknie.

Początek koncertu o godzinie 11.00. Bilety w cenie 50 zł do nabycia na platformie biletowej kupbilecik.pl.