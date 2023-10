Metalowe święto w Fabryce Kultury Zgrzyt. House Of Death i Quo Vadis!

House Of Death to kawał solidnego, chwilami melodyjnego metalowego grania. Zespół został założony przez gitarzystę Adama Bielczuka. W pierwszym składzie udzielał się Titus znany z zespołu Acid Drinkers. Na perkusji grał Bogumił „Mr Bo” Krakowski, a na wokalu zwycięzca The Voice of Poland Juan Carlos Cano. W takim składzie muzycy nagrali debiutancki album pt. „Midnight Special”. Płyta została ciepło przyjęta. Zespołu nie ominęły zmiany personalne. Titusa zastąpił Tomasz "Skaya" Skuza z grupy Quo Vadis. Ponadto do zespołu dołączył drugi gitarzysta Jarosław "Chilek" Chilkiewicz znany z Braci i Polish Metal Alliance. Niedługo potem nastąpiła zmiana na stanowisku perkusisty. Dotychczasowego pałkera zespołu Bogumiła "Mr. Bo" Krakowskiego zastąpił Szymon "Sajmon" Synówka znany z grup My Riot i Quo Vadis.

Zespół Quo Vadis to legenda polskiej sceny niezależnej. Istnieje od 1988 roku. Jest jednym z czołowych przedstawicieli polskiej sceny trash metalowej. Uznanym i docenianym tak w kraju, jak i też za granicą. Quo Vadis ma za sobą liczne koncerty na wielu festiwalach takich jak: Metalmania '94, '95, Jarocin '89, '92, Przystanek Woodstock '95, '96, '97, '99 a także w Kopenhadze na festiwalu It's Alive '94, Rostocku, Frankfurcie, Przystanek Chicago 2002. Quo Vadis ma na swoim koncie 10 płyt długogrających. W maju 1996 roku został laureatem konkursu Się Kręci zorganizowanego przez Program III Polskiego Radia i Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na najlepszy zespół 1995 roku. Laureat Złotego Bączka '95. W lipcu 1996 roku jako gospodarz koncertu Przystanek Woodstock '96 miał zaszczyt otwierać oraz zamykać całą imprezę. Jako ciekawostkę warto odnotować informację, że członkowie zespołu są autorami oficjalnego hymnu Pogoni Szczecin pt. „My, Portowcy”.

Jako support zaprezentuje się Optical Sun.

Początek sobotniego koncertu o godzinie 20.00. Bilety dostępne na stronie https://kbq.pl/98538