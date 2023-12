Powrót legend! Illusion i Flapjack w Fabryce Kultury Zgrzyt

ILLUSION to bezdyskusyjnie jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych. Pierwsze trzy albumy Illusion to kanon polskiej muzyki rockowej lat 90-tych, wyznaczający trendy. Debiutancki album Illusion narobił niemałego zamieszania. To właśnie z tej płyty pochodzą takie perełki jak: „Kły”, „Na luzie” czy „Cierń”, które należą do żelaznego repertuaru grupy. Debiutancki album wykazywał fascynację takimi zespołami jak: Soundgarden, Helmet, Pearl Jam czy Pantera. W 1999 r. zespół zawiesił swoją działalność. W międzyczasie lider Illusion Tomasz „Lipa” Lipnicki zaangażował się w projekt Lipali. Ponowne wznowienie działalności nastąpiło w 2011 r. Od tego momentu Illusion wydało dwie płyty studyjne, 1 album koncertowy i składankę z największymi przebojami. Koncerty Illusion nieustannie cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród fanów w całym kraju, a bilety szybko się wyprzedają.

FLAPJACK – zespół legenda polskiego thrash metalu i hardcore’u! Dotychczasowe albumy: „Ruthless Kick”; „Fairplay” czy „Juice Planet Earth” na stałe zapisały się w historii polskiego metalu. Kapela powstała w 1993 roku z inicjatywy Roberta "Litzy" Friedricha i Macieja "Ślimaka" Starosty (obaj z zespołu Acid Drinkers). Rolę wokalisty, po kilku zmianach personalnych, ostatecznie objął – niestety nieżyjący – Grzegorz "Guzik" Guziński z trójmiejskich formacji Red Rooster i Ndingue. W tamtym czasie Flapjack uchodził za muzyczne odkrycie. Nikt nie grał tak jak oni. Koncertowali z największymi: Acid Drinkers, Kazik Na Żywo, Dog Eat Dog, Biohazard, Deftones czy Paradise Lost. Wystąpili na Festiwalu Muzyki Rockowej Jarocin ’94. Na przestrzeni lat zmieniał się skład zespołu. Ponownej reaktywacji grupy nie doczekał jej wokalista Grzegorz „Guzik” Guziński, który zmarł nagle w 2021 r. Śmierć kolegi okazała się dla reszty zespołu impulsem do ponownego wskrzeszenia zespołu. Flapjack zagrał kilka koncertów i zarejestrował nowe utwory, które przerodziły się w nowy album „Sugar Free”, którego premiera miała miejsce 13 września 2023. Najnowszy album Flapjacka jest mistrzowsko zagrany, to brawurowe połączenie thrash metalu, rapu z hard-corem. Muzycznie przenosi nas do czasów, gdy na koncertach stage diving był czymś normalnym.

Bilety kupicie:

https://sklep.ebilet.pl/83316593106354395?fbclid=IwAR3RBQMCqstVCEXybPKZJaJgGp3xqHMPJ5XbLERKwW6GgyF2gljOMoKKWG4

Bilety z systemu eBilet https://sklep.ebilet.pl/83316593106354395

Bilety z sieci EMPIK https://empikbilety.pl/.../illusion.../grudzien-2023

Bilety z systemu Going https://goingapp.pl/.../illusion-flapjack.../grudzien-2023

BILETY TRADYCYJNE: w sieci EMPIK i MEDIA MARKT w całej Polsce

Początek koncertu zaplanowano na godzinę 19.00. Otwarcie bramek o 18:00.