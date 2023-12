Shofar zagra na inaugurację Festiwalu Bliski Wschód

Zespół Shofar został założony przez znakomitych muzyków: Raphaela Rogińskiego, Mikołaja Trzaskę i Macia Morettiego. Autorskie podejście do szeroko pojętej muzyki żydowskiej i ujęcie jej w interakcji z free jazzem sprawiło, że na gruncie polskim powstało coś nowego i świeżego. O wielkiej sile wyrazu. Repertuar zespołu Shofar składa się z tradycyjnej, religijnej muzyki żydowskiej. Obok chasydzkich nigunów znajdziemy muzykę najstarszego obrządku w synagodze, a obok pieśni kantorów z międzywojnia, muzykę obrządku liberalnego.

Ideą przewodnią, która scala zespół jest odnalezienie wspólnego mianownika w tradycyjnej muzyce chasydzkiej i free jazzie, jak i kontynuowanie tradycji muzyki żydowskiej, która dla zespołu jest wciąż żywa. Utwory pochodzą z przedwojennych badań muzykologicznych z terenów Ukrainy, Polski, a nawet Mołdawii. To najczęściej tzw. „niguny”, czyli magiczne pieśni religijne, w niektórych przypadkach mające wprowadzać w trans i ekstazę oraz „frejlaksy”, czyli utwory bardziej taneczne, wywodzące się z liturgii żydowskiej. Wszystko to jest połączone ze współczesnym jazzem.

Jako support wystąpi Dvoyra, która używa rozmaitych urządzeń do tworzenia muzyki elektronicznej, łącząc je równocześnie z instrumentami akustycznymi. Koncert odbędzie się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Lublinie o godzinie 16.00. Wstęp na koncert jest bezpłatny.