Święto muzyki reggae. Zion Train, Vavamuffin, Paprika Korps, Rasta Sepomatik w Zgrzycie!

Paprika Korps

To weterani na polskiej scenie reggae. Opolska formacja, która istnieje od 1995 r. Wykonująca tzw. heavy-reggae. Są jednym z najczęściej występujących za granicą polskich zespołów grających reggae. Do chwili obecnej wystąpili w ponad 25. europejskich krajach i w większości z nich zapraszani są regularnie na trasy koncertowe m.in: w Belgii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czechach, Finlandii, Francji, Holandii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Norwegii, Rosji i Słowenii. Do tej pory nagrali 7 albumów studyjnych, które zdobyły uznanie fanów w Polsce i za granicą.

Vavamuffin

Vavamuffin powstało w lutym 2003 r. w Warszawie. Nazwa zespołu to gra słowna wynikająca z połączenia dwóch słów: jamajskiego „raggamuffin”, które oznacza charakterystyczny styl śpiewania i nawijania oraz nawiązującego do nazwy miasta, z którego wywodzi się grupa, skrótu „Vava”. W skład zespołu weszli zarówno debiutanci, jak i utytułowani już zawodnicy polskiej sceny reggae. Vavamuffin to zespół instytucja. Na swoim koncie mają kilkaset koncertów, od małych salek klubowych po występy przed ponad stutysięczną publicznością na Przystanku Woodstock. Koncertują w kraju i za granicą (USA, Etiopia, Włochy, Niemcy, Finlandia, Chorwacja, Słowenia, Węgry, Czechy, Słowacja, Irlandia, Wielka Brytania). I to właśnie koncerty są żywiołem tego zespołu

Neil Perch (Zion Train)

Legenda muzyki reggae. Założyciel i mózg cenionego składu Zion Train. Zion Train to bez wątpienia pionierzy gatunku tzw. future dub. Oprócz tego był to pierwszy zespół, który przyjechał z tymi brzmieniami do Polski. W pełni zasługują na miano największych gwiazd reggae i współczesnej klubowej muzyki elektronicznej. To będzie dub z najwyższej światowej półki.

Rasta Sepomatik

Wreszcie nasz ziomek, lubelski wojownik Rasta Sepomatik. Rasta Sepomatik edukację muzyczną zaczął w 92 r. chodząc na soundsystemy - tak nazywały się wtedy balangi z muzyką reggae w Lublinie. W 2002 wstąpił do kartelu jakim był – kultowy – Love Sen-c Music Sound System. Przedtem był także założycielem sekty ShamanaGurus.



Bilety: https://goout.net/.../18-lat-karrot-kommando-zion.../nqwu/ Początek koncertu o godzinie 19.00.