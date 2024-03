Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim: Oaza Dźwięków i Inspiracji

Niezwykłe Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim to wyjątkowe wydarzenie kulturalne, które od lat zachwyca mieszkańców Lublina i miłośników muzyki z różnych zakątków Polski. Przenosząc publiczność w świat dźwięków o różnorodnym repertuarze, te koncerty są nie tylko odzwierciedleniem bogactwa muzycznej tradycji, ale także inspirującym doświadczeniem artystycznym.

Organizowane pod hasłem "Wieczory Muzyczne", te wydarzenia gromadzą zarówno utalentowanych amatorów, jak i doświadczonych profesjonalistów sceny muzycznej. Celem jest stworzenie przestrzeni, w której wszyscy ci, którzy kochają muzykę, mogą spotkać się i podzielić swoją pasją.

Względy artystyczne idą tu w parze z zachwycającym zabytkowym wnętrzem Kościoła Pobrygidkowskiego, które stanowi idealne tło dla prezentacji repertuaru obejmującego różne epoki muzyczne. To miejsce, w którym zarówno kameralne brzmienia, jak i potęga dźwięków orkiestrowych czy chóralnych, odnajdują swoje miejsce.

Nadchodzący koncert odbędzie się w niedzielę 17.03.2024 r. "Z Głębokości Wołam", to tytuł wydarzenia podczas którego, publiczność będzie miała okazję do zanurzenia się w magicznych dźwiękach śpiewów ormiańskich, gruzińskich i koptyjskich, oraz do odkrycia piękna muzyki cerkiewnej.

Gwiazdą wieczoru będzie Kairos - Męski Zespół Wokalny, jedyny w Polsce, który prezentuje w swoim repertuarze nie tylko śpiewy cerkiewne, ale także fragmenty liturgii ormiańskiej, gruzińskiej i greckiej. Ich wyjątkowe brzmienie porusza serca publiczności, zachwycając zarówno w kraju, jak i za granicą.

Stanisław Maryjewski, wybitny organista, będzie towarzyszył swoim mistrzowskim grą, tworząc niepowtarzalną atmosferę duchowej podróży poprzez dźwięki organów. Jego talent i pasja sprawiają, że każdy koncert staje się wyjątkowym przeżyciem muzycznym.

Nie lada zaszczytem jest uczestniczenie w tak wyjątkowym wydarzeniu, które otwiera drzwi do magicznego świata muzyki i inspiruje do odkrywania piękna sztuki dźwięku. Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim to nie tylko koncerty, to prawdziwa uczta dla duszy, która pozostaje w pamięci na długo po zakończeniu ostatniej nuty.