Sezon wakacyjny na lubelskim lotnisku rozpoczęty

Do końca maja loty do tureckiej Antalyi będą realizowane raz w tygodniu. W szczycie sezonu operacje będą realizowane aż 5 dni w tygodniu. Ostatniego dnia maja ruszą loty na grecką wyspę Rodos. 10 czerwca to początek lotów do Monastyru. W zeszłym roku loty do tej tunezyjskiej miejscowości realizowane były z międzylądowaniem w Katowicach. Od tego roku polecimy tam bezpośrednio z Lublina.

– Wyjątkowo wczesne w tym roku rozpoczęcie akcji Lato 2024 przez Port Lotniczy Lublin pokazuje, że wielu mieszkańców Lubelskiego coraz chętniej korzysta z takiej formy spędzania wakacji. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie, od czerwca do końca września 2023 roku lotnisko odprawiło blisko 65 tysięcy pasażerów, z czego połowa to byli podróżni lotów czarterowych. W lipcu i sierpniu ub. roku odnotowano rekordowe liczby pasażerów w całej historii lotniska – zaznacza Piotr Jankowski, rzecznik lubelskiego lotniska.

Po raz pierwszy w sezonie z lubelskiego lotniska polecimy na Kretę i do egipskiej Hurgady. Oprócz tego lotnisko nie rezygnuje z cieszących się dużym zainteresowaniem lotów na południe Europy. Z lubelskiego lotniska polecimy także do chorwackiego Splitu, Burgas nad Morzem Czarnym w Bułgarii czy włoskiego Bergamo. Dużym powodzeniem cieszą się tradycyjnie loty nad polskie morze, do Gdańska.