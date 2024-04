Adam Laskowski przestaje pełnić funkcję prezesa Górnika Łęczna

- Dzisiaj kończę swoją misję w Górniku Łęczna. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom klubu, z którymi miałem okazję współpracować. W szczególności dziękuję kibicom, całemu zespołowi na czele ze sztabem szkoleniowym, oraz wszystkim sponsorom i partnerom Górnika - powiedział ustępujący sternik zielono-czarnych.

Przypomnijmy, że Laskowski od 28 marca 2023 roku pełnił funkcję pełniącego obowiązki prezesa po tym jak z klubu odszedł Piotr Sadczuk. 28 czerwca minionego roku Rada Nadzorcza zdecydowała się powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki Górnik Łęczna.

W czasie prezesury Laskowskiego Górnik Łęczna zapewnił sobie utrzymanie w Fortuna I Lidze i dotarl do półfinału Pucharu Polski. W tym sezonie Górnik wciąż ma szansę na baraże o PKO BP Ekstraklasę. Jeśli się do nich dostanie będzie to zasluga dwóch szkoleniowców - sezon z drużyną z Łęcznej zaczął Ireneusz Mamrot, a obecnie za wyniki zielono-czarnych odpowiada Pavol Stano.