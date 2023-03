Wraca studenckie świętowanie. Miasto i uczelnie zorganizują „Lublinalia”

W ostatnich latach studenci nie mieli szczęścia, bo imprez nie było. Inaczej oceniało to wielu mieszkańców Lublina, którzy skarżyli się na organizowane co roku w maju głośne koncerty. Po raz ostatni studenckie świętowanie w pełnym tego słowa znaczeniu miało miejsce w 2019 roku. Później na przeszkodzie stanęły obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, a przed rokiem plany pokrzyżowała sytuacja związana z wojną na Ukrainie.

Wiadomo już, że w tym roku studenckie imprezy dojdą do skutku i wszystko wskazuje na to, że głównym punktem programu będzie wydarzenie organizowane wspólnie przez Urząd Miasta i wchodzące w skład Związku Uczelni Lubelskich: UMCS, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnikę Lubelską. Jego robocza nazwa to „Lublinalia”

– Trwają jeszcze ustalenia dotyczące organizacji tego wydarzenia. Wszystkie szczegóły podamy po zakończeniu rozmów i wypracowaniu ostatecznej formuły współpracy na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z uczelniami – informuje Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina.

Niezależnie od tych planów swoje Juwenalia zorganizuje jednak Politechnika Lubelska. Odbędą się one 5 i 6 maja na uczelnianych terenach zielonych na kampusie przy ul. Nadbystrzyckiej.

– Planowaliśmy uczestniczyć tylko we wspólnym przedsięwzięciu z innymi uczelniami, ale od naszych studentów mieliśmy wiele próśb, by nie rezygnować z Juwenaliów. Mamy odpowiednią infrastrukturę i swoje tradycje, które chcemy kontynuować. Poza tym, w tym roku obchodzimy jubileusz 70-lecia istnienia uczelni, który chcielibyśmy uświetnić w ten sposób – mówi Żaneta Syczek, przewodnicząca samorządu studenckiego Politechniki Lubelskiej.

Świętować będą najprawdopodobniej także studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przed rokiem KULturalia były jedyną studencką imprezą w Lublinie, jaka doszła do skutku. Wydarzenie miało jednak nieco inny charakter, niż zazwyczaj. Dwudniowe koncerty odbyły się na uczelnianym dziedzińcu i były biletowane, a dochód przeznaczono na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W tym roku wydarzenie może mieć podobną formułę.

– Mamy pewne plany i wstępny termin, ale jesteśmy jeszcze przed ostatecznymi ustaleniami – mówi Paweł Zdybel, przewodniczący samorządu studentów KUL. Jeśli nic się nie zmieni, tegoroczne KULturalia miałyby się odbyć w ostatni weekend maja.