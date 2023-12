Wydarzenie koncertowe roku! BOKKA i Tides From Nebula na wspólnym koncercie w Lublinie

Zespół BOKKA obchodzi dziesięciolecie działalności, a Tides From Nebula świętuje piętnaście lat na scenie. Taki koncert nie trafia się często. Ten wyjątkowy tandem, to połączenie bardzo kreatywnych i oryginalnych brzmieniowo grup.

BOKKA od 10 lat zaskakuje swoim nieszablonowym podejściem do wizerunku, żywiołowymi koncertami oraz woltami stylistycznymi. Od początku działają na własnych zasadach. Mają na koncie 4 świetnie przyjęte albumy, 3 nominacje do Fryderyków, a ich twórczość jest znana za granicą. Występowali m.in. na: The Great Escape, Colours of Ostrava, Reeperbahn Eurosonic festival, a także w klubach w Brukseli, Pradze czy Budapeszcie. Na osobne zdanie zasługuje oprawa wizualna ich muzyki. Ich sceniczny image fascynuje rozmachem i tajemniczością. Klip do utworu „Walk on A Wire” uzyskał Grand Prix na Polish Music Video Awards, wyróżnienie na Berlin Music Video Awards, a także jako jedyny z Polski uzyskał nominację na festiwalu Camerimage pośród artystów takich jak: Lykke Li, Harry Styles czy Rammstein.

Tides From Nebula od 2008 r. pisze swoją historię dźwiękami z pogranicza noise, rocka, prog rocka i post rocka. Od 2019 roku funkcjonują w formule tria. Zespół miał okazję wielokrotnie koncertować za granicą, a w Polsce pracować z samym Zbigniewem Preisnerem, który produkował drugi album "Earthshine". Wydana w 2019 roku płyta "From Voodoo To Zen" spodobała się tak bardzo, że na liście OLIS dotarła do miejsca trzeciego.

Początek koncertu o godzinie 19.00.

Bilety kupicie tutaj https://www.eventim.pl/artist/bokka/?affiliate=FKO&fbclid=IwAR3tyeiVy4iNK6kgo6egSmKfESVZruFzwMUBQPLYKtrCDPXqvQWa21XC9s4