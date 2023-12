Zapraszamy na koncert zespołów DR. MISIO oraz THE ANALOGS!!!

Dr Misio to zespół pod wodzą Arka Jakubika – jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, znanego ze świetnych ról dramatycznych w filmach Wojtka Smarzowskiego, m.in. „Wesele”, „Dom zły” „Drogówka”, „Kler” oraz z doskonałej roli w serialach: "Król", „Informacja zwrotna” . Kapela gra ostrego rock’n’rolla bez przebaczenia, a solidne brzmienie, ciężkie riffy i świetne teksty Krzysztofa Wargi oraz Marcina Świetlickiego, to znak rozpoznawczy całego projektu. Ich twórczość stanowi interesującą propozycję, nie tylko dla fanów rocka, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy poszukują w sztuce intelektualnych wrażeń i refleksji, są otwarci na oryginalną formę, a przy tym nie stronią od wspólnej, wręcz rytualnej zabawy. Ich żywiołem są koncerty: dzikie i nieokiełznane pełne entuzjazmu. Zespół ma na swoim koncie cztery płyty: „Młodzi”, „Pogo” (której producentem muzycznym jest Olaf Deriglasoff), „Zmartwychwstaniemy” oraz najnowszy, świecący triumfy album "Strach XXI Wieku". Najbardziej rozpoznawalnymi utworami zespołu są, m.in.: „Pogo”, „Mentolowe papierosy”, „Dziewczyny”, „Młodzi”, „Hipster” i „Pismo”, do którego kontrowersyjny, ale bardzo dobrze oceniany teledysk zrobił Wojtek Smarzowski.

The Analogs powstali w 1995 roku w Szczecinie i są obecnie jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych zespołów polskiej sceny punk rockowej. Ich piosenki takie jak "Pieśń Aniołów", "Era Techno", "Dzieciaki Atakujące Policję" zna każdy kto interesuje się mocnym, gitarowym graniem. Na swoim koncie mają kilka płyt oraz niezliczoną ilość koncertów w Polsce oraz całej Europie. W 2021 roku świętowali swoje 25-lecie swojej działalności, a koncert który zagrają będzie się składał z najbardziej znanych i lubianych przez publiczność utworów jakie posiadają w swoim dorobku oraz piosenek z najnowszego albumu "CHWDP".

Początek sobotniego koncertu o godzinie 19.00. Bilety w cenie: 70 zł (przedsprzedaż) i 80 zł dniu koncertu.

Bilety : https://kbq.pl/98601