Zatańcz z Kaniorowcami na Litewskim

Wydarzenie jest częścią obchodów Jubileuszu 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Do tej pory odbyły się trzy edycje wydarzenia, które cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców miasta oraz turystów. W najbliższą sobotę 16 września o godzinie 15 na Placu Litewskim odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Tańcz z Kaniorowcami". Organizatorzy zapraszją wszystkich chętnych to wspólnej zabawy i nauki. W tym dniu również będzie można zapisać się do Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej, które odbędą się 16 września w godz. 9-12 w siedzibie Zespołu, ul. Żołnierzy Niepodległej 3.