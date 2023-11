Zło należy piętnować. Koncert zespołu Hańba! w Zgrzycie

Hańba! to frapująca, fikcyjna muzyczna opowieść, której bohaterowie piętnowali zło II RP: nienawiść, nierówności społeczne, militaryzm, szowinizm, antysemityzm. Wykorzystują do tego zapomniane teksty autorów (Tuwim, Broniewski, Pasternak i.in.) epoki międzywojennej. Gdy debiutowali byli objawieniem na polskiej scenie muzycznej. Ich muzyka ma ogromną siłę wyrazu. Brawurowo łączą punk rocka z ulicznym folklorem granym przy użyciu instrumentów z tamtej epoki: bandżo, akordeon, tuba i bęben. Na osobne słowo zasługuje oryginalny wizerunek sceniczny zespołu. Nawiązujący do męskiej mody lat 20 i 30 ubiegłego wieku.

Grupa powstała w Krakowie. Debiutowali albumem „Figa z makiem”, który był sensacją na rynku wydawniczym. Następne w kolejności były płyty: „Prosto w serce”, „Guma i g…o”, „Hańba” i „Będą bić”. W 2018 roku zespół został uhonorowany Paszportem Polityki „za muzyczno-literacko polityczną rekonstrukcję, która daje efekt zaskakujący: twórczo odświeża formułę folku i punka, a przy tym celnie opisuje dzisiejsze polskie konflikty i zagrożenia”. Hańba! jest również laureatem nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego (2017) oraz nagrody im. Czesława Niemena (Nowa Tradycja 2014).

Bilety kupicie TUTAJ https://kbq.pl/108550. Początek o godzinie 19.00.