Festiwal Danuty Szaflarskiej "Śleboda/Danutka" (program)

Magdalena Cielecka i Maja Ostaszewska to laureatki tegorocznej nagrody "Gong Danutki". - To właśnie one współtworzyły rewolucję estetyczną w Polskim teatrze. Są nie tylko wspaniałymi aktorkami, ale także zaangażowanymi społecznie Obywatelkami. Chcemy - prezentując podczas festiwalu wspaniałe role Danuty Szaflarskiej, Magdy Cieleckiej i Mai Ostaszewskiej- mówić o tym czym jest dziś sztuka aktorska, czy etos twórcy nadal istnieje, czym jest rzemiosło artystyczne - uzasadniają swoją decyzję organizatorzy festiwalu.

Tradycyjnie już festiwal będzie obfitował w pokazy ciekawych spektakli i filmów. Motywem przewodnim tegorocznej odsłony wydarzenia będzie "młodość", która będzie punktem odniesienia dla prezentowanych tytułów.

Festiwalowe pokazy będą się odbywać w Teatrze Starym przez trzy dni, od 14 do 16 czerwca. Zaczniemy w środę o godz. 12 pokazem filmu "W tym domu nie straszy" w reżyserii Witolda Adamka. Wieczorem, na godz. 18, zaplanowano pokaz produkcji "Patrzę na ciebie, Marysiu" Łukasza Barczyka, a tuż po nim odbędzie się spotkanie z udziałem m.in. Jerzego Kapuścińskiego. Tego dnia będzie można zobaczyć także głośne, nagrodzone Srebrnym Niedźwiedziem, "Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej.

W kolejnych dniach widzowie zobaczą m.in. "Zemstę", "Egoistów", "Wenecję" czy "Głos z tamtego świata". Bezpłatne wejściówki na filmy festiwalowe dostępne są w kasie Teatru Starego.

Festiwal zakończy się 17 czerwca dużym koncertem na rynku Starego Miasta. Mela Koteluk, Ralph Kaminski, Maja Ostaszewska, Magdalena Cielecka, Julia Pietrucha, Bartek Wąsik i Piotr Zioła wezmą udział w koncercie "W blasku nocy", który zaplanowano na godz. 20.

- Ten koncert to poetycka narracja o człowieku, jego uczuciach, marzeniach i poszukiwaniu odpowiedzi w otaczającym go wszechświecie - zapowiadają organizatorzy.

Bilety na wydarzenie kosztują od 50 do 150 zł.

Program festiwalu:

14 czerwca / środa / Teatr Stary w Lublinie

- 12:00 "W tym domu nie straszy" / reż. Witold Adamek; 1998, 41'; "W tym domu straszy" / reż. Witold Adamek, 1999, 38'

- 18:00 "Patrzę na ciebie, Marysiu" / reż. Łukasz Barczyk, 1999, 67’

po seansie spotkanie z udziałem m.in. Jerzego Kapuścińskiego, spotkanie tłumaczone na PJM

- 20:00 "Body/Ciało" / reż. Małgorzata Szumowska, 2015, 89’

15 czerwca / czwartek / Teatr Stary w Lublinie

- 12:00 "Julian Tuwim - Moje słowa" / reż. Andrzej Maj, 1997, 35"

- 17:30 "Wenecja" / reż. Jan Jakub Kolski, 2010, 114’ po seansie spotkanie z udziałem Jana Jakuba Kolskiego i Arthura Reinharta, spotkanie tłumaczone na PJM

- 20.30 "Egoiści" / reż. Mariusz Treliński, 2000, 103’

16 czerwca / piątek / Teatr Stary w Lublinie

- 12:00 "Zemsta" / reż. Antoni Bohdziewicz & Bohdan Korzeniewski, 1956, 93’

- 18:00 spotkanie z Magdaleną Cielecką i Maja Ostaszewską - laureatkami nagrody „GONG DANUTKI”, spotkanie tłumaczone na PJM

- 20:00 "Głos z tamtego świata" / reż. Stanisław Różewicz, 1962, 112’

17 czerwca / sobota

- 20:00 / RYNEK STAREGO MIASTA /

"W blasku nocy" - koncert plenerowy połączony z wręczeniem nagrody „GONG DANUTKI”

kierownictwo muzyczne: Bartek Wąsik. Wystapią m.in.: Ralph Kaminski, Mela Koteluk, Julia Pietrucha, Piotr Zioła ze specjalnym udziałem Magdaleny Cieleckiej i Mai Ostaszewskiej

- 22:00 / Restauracja Mandragora / CAFÉ CHANTANT

gość specjalny: Krzesimir Dębski