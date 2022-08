Festiwal Klezmerski w Kazimierzu Dolnym

Festiwal Klezmerski to nowa inicjatywa, choć nawiązuje do cieszącego się przed laty dużą popularnością Festiwalu Muzyki i Tradycji Klezmerskiej. To próba wskrzeszenia idei zapoczątkowanej przez słynną Knajpę U Fryzjera.



W najbliższy weekend nie zabraknie okazji do muzycznych podróży w świat żydowskiej muzyki ludowej. Wieczorem, w piątek i sobotę, na Rynku zagrają m.in. Berberys, Street Whispers, NeoKlez czy Urszula Makosz.



Całość rozpocznie 18 sierpnia wieczór filmowy w Kazimierskim Ośrodku Kultury (ul. Lubelska 12). Będzie można zobaczyć dwie klasyczne produkcje nawiązujące do żydowskiej tradycji. O godz. 16 seans "Austerii" Jerzego Kawalerowicza, a o godz. 18. pokaz rozgrywającego się w scenerii Kazimierza Dolnego przedwojennego filmu "Dybuk" Michała Waszyńskiego.



W programie znajdą się także warsztaty. 19 sierpnia o godz. 11 w Wiatrakowie były właściciel Knajpy u Fryzjera, Robert Sulkiewicz, poprowadzi zajęcia kulinarne. Z kolei w sobotę, 20 sierpnia, będzie można wziąć udział w zajęciach o tematyce kolażu (Dzwonnica Kultury, godz. 10) oraz fotografii koncertowej (KOKPiT, godz. 13).



Ponadto będzie można zwiedzić miasteczko "Śladami Kazimierskich Żydów" oraz odkryć piękno tematycznych wystaw.



Szczegółowy program Festiwalu Klezmerskiego dostępny jest na stronie internetowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki.