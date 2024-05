Orlen Oil Motor Lublin w niedzielę zmierzy się w Częstochowie z Krono-Plast Włókniarzem

Bartosz Zmarzlik i spółka mają za sobą już trzy spotkania w trwającej kampanii. Lublinianie przed startem sezonu zgodnie byli uznawani za głównego faworyta do złota i jak na razie gromią każdego z napotkanych rywali. W minioną niedzielę Orlen Oil Motor „przejechał się” po Apatorze Toruń wygrywając 53:37. – Bardzo dobrze zaczęliśmy ten mecz. Pierwsze cztery wyścigi i uzyskane po nich wysokie prowadzenie sprawiło, że w dalszej części zawodów jechaliśmy dość spokojnie. Staraliśmy się utrzymać przewagę, a nawet ją powiększyć. Mamy na swoich kontach trzecią wygraną i postaramy się by ta passa trwała dalej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie będzie o to łatwo, bo już najbliższy mecz w Częstochowie będzie dla nas bardzo trudny. Taka jest jednak rzeczywistość, bo liga jest niezwykle mocna – powiedział po spotkaniu Jacek Ziółkowski.

Trudno nie zgodzić się z Ziółkowskim. Tym bardziej, że we wtorek kibice speedwaya z pewnością mocno przecierali oczy ze zdumienia. Tego dnia częstochowskie Lwy zmierzyły się w zaległym meczu drugiej kolejki z Betard Spartą Wrocław. Gospodarze, którzy przed tym meczem mieli na koncie dwie porażki zaczęły mecz z dużym animuszem. Przed pierwszym równaniem toru było 12:12, ale później miejscowi zaczęli uciekać ekipie z Wrocławia. Po 11. biegach Krono-Plast Włókniarz prowadził 38:28 i wydawało się, że sięgnie po pierwszą wygraną w tym sezonie. Nic bardziej mylnego – Dariusz Śledź sięgnął po rezerwy taktyczne, które okazały się strzałami w dziesiątkę. Betard odwrócił losy rywalizacji wygrywając dwa ostatnie wyścigi 5:1 i uratował pod Jasną Górą remis.

Lubelski zespół z pewnością dokładnie przeanalizował ostatnie spotkanie częstochowian i podopieczni trenera Macieja Kuciapy na wyjazd pojadą maksymalnie skoncentrowani.

Początek niedzielnego meczu w Częstochowie zaplanowano na godzinę 16.30. Bezpośrednią transmisję ze spotkania będzie można zobaczyć w Canal+ Sport.

Awizowane składy

KRONO-PLAST Włókniarz: 9. Mikkel Michelsen * 10. Maksym Drabik * 11. Kacper Woryna * 12. Mads Hansen * 13. Leon Madsen * 14. Szymon Ludwiczak * 15. Kajetan Kupiec * 16. -

Orlen Oil Motor: 1. Dominik Kubera * 2. Jack Holder * 3. Fredrik Lindgren * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik * 6. Wiktor Przyjemski * 7. Bartosz Bańbor 8. -

Juniorzy Falubazu za mocni

Falubaz Zielona Góra wygrał z Motorem Lublin 50:40 w ramach drugiej kolejki U-24 Ekstraligi.

Falubaz: 9. Jonas Knudsen - 12+1 (3,2,2,3,2*) * 10. Mateusz Łopuski - 0 (-,-,-,-,-) * 11. Rune Thorst - 5 (1,2,1,1,0) * 12. Kacper Rychliński - 1 (0,0,0,0,1) * 13. Michał Curzytek - 13+2 (3,3,2*,2*,3) * 14. Oskar Hurysz - 13+1 (3,3,1*,3,3) * 15. Krzysztof Sadurski - 6+1 (0,2*,0,1,3).

Motor: 1. Fraser Bowes - 6 (2,2,t,-,2,0) * 2. Sebastian Kössler - 2+2 (1*,1*,w,-,-) * 3. Ernest Matjuszonok - 1 (0,1,-,0,-) * 4. Dawid Rempała - 6 (1,3,1,-,1) * 5. Jonatan Grahn - 5+1 (2,0,2*,1) * 6. Bartosz Jaworski - 8+2 (2,0,3,1*,2*) * 7. Bartosz Bańbor - 12+1 (1*,3,3,2,3) * 8. Dawid Grzeszczyk - 0 (0,u).