Lublin Blues Session 2023: Adam Bartoś i Eric Hansson Band

To będzie prawdziwe święto bluesa w Lublinie. Projekt Fundacji Oda został zainaugurowany w 2011 roku i od tamtej pory cieszy się niesłabnącą popularnością lubelskich melomanów - nie tylko wśród wielbicieli muzyki wywodzącej się z głębokiego południa Stanów Zjednoczonych. Pomysłodawcą inicjatywy jest Adam Bartoś, dyrektor artystyczny festiwalu, ale przede wszystkim wokalista, autor tekstów i muzyki.



Właśnie Adam Bartoś rozpocznie piątkowe granie na scenie DDK Czechów. To będzie popis gry na gitarach akustycznej, rezofonicznej i elektrycznej. Warto podkreślić, że muzyk używa unikatowych gitar rezo i vintage, dobierając do wykonywanych utworów wiele oryginalnych brzmień. Adam Bartoś w swojej twórczości inspiruje się bluesem, jazzem i big-beatem. Nagrał dwie płyty z własnym repertuarem: "Dokąd pójdę" (2013) i "Nowy Ląd" (2017).



Tego wieczora na scenie pojawi się również zespół Erika Hanssona - prawdziwego weterana szwedzkiego bluesa, który aktualnie promuje swój najnowszy krążek - "Rolling Avenue". - Hansson prezentuje mieszankę najlepszego rockowego bluesa, bez względu na to czy występuje w klubie, czy na dużej scenie grając dla tysięcy ludzi. To świetne piosenki, mnóstwo doświadczenia i pasja, która wykracza daleko poza to, co można znaleźć w zwykłym bluesowym trio - opowiadają organizatorzy koncertu.



Podczas koncertu w Lublinie Erikowi Hanssonowi towarzyszyć będzie skład polskich muzyków.



Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczną edycję Lublin Blues Session uzupełni wystawa, która dokumentuje i prezentuje artystów występujących w ramach poprzednich edycji festiwalu. Autorem zdjęć jest lubelski fotograf – Daniel Drobik.



Bilety na wydarzenie kosztują 40 zł. Wejściówki w przedsprzedaży dostępne są online na platformie ebilet.pl. Bilety będzie można także nabywać w dniu koncertu w DDK Czechów.