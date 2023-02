Nadchodzi wiosenna edycja Restaurant Week. Specjalne menu także w lubelskich restauracjach

Już 22 marca wystartuje kolejna odsłona cieszącego się coraz większą popularnością festiwalu - Restaurant Week. Jego idea polega na tym, że w wybranej przez siebie restauracji spośród tych uczestniczących w festiwalu, można zjeść 3-daniowy posiłek w cenie 69 zł. Miejscówki biorące udział w wydarzeniu szykują specjalne menu, a uczestnicy mają okazję odkrywać nowe smaki i fajne miejsca. Najbliższa edycja wydarzenia odbędzie się w 13 największych regionach kraju. Na liście znalazło się blisko 400 restauracji z całej Polski, w tym lubelskie Sueno, Perłowa czy Hotel Wieniawski.



– Po dwóch ostatnich rekordowych edycjach (#FoodFeelsGood – 121 000 gości; #FoodLooksGood – 130 000 gości) tematem tegorocznego festiwalu popisowych menu w najlepszych restauracjach jest brzmienie jedzenia! To będzie najbardziej "muzyczna" edycja Restaurant Week, w której Goście będą odkrywać akustyczne niespodzianki dań w wiodących polskich restauracjach w Polsce i wybierać spośród ponad 2500 harmonijnych kompozycji – zaznacza Marcin Wawrzeń, Country Manager.



– Chrupanie, przeżuwanie, krojenie, siekanie, ale również dźwięki gwarnej restauracji, stukot talerzy czy kieliszków uczestniczą w tworzeniu polisensorycznego doświadczenia i doznawania smaków, a także pobudzają nasz apetyt - tłumaczą organizatorzy wydarzenia.



W każdej z festiwalowych restauracji na uczestników czeka menu w wersji mięsnej oraz wegetariańskiej i wegańskiej, składające się z przystawki, dania głównego i deseru, które będzie dostępne w specjalnej festiwalowej cenie 69 zł. Organizatorzy zachęcają także do korzystania ze specjalnej oferty rabatu za pośrednictwem programu Visa Benefit.



Rezerwacje posiłków oraz lista wszystkich restauracji biorących udział w wydarzeniu, dostępne są na stronie festiwalu (TUTAJ).



Należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu. Każda wizyta w restauracji podczas Restaurant Week jest przewidziana na 90 minut. Festiwal potrwa do 30 kwietnia.