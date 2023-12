Płeć, rasa, klasa i wykluczenia. Przed nami 8. edycja Demakijażu

To będzie już 8. edycja organizowanego od 2016 roku Festiwalu Sztuki Kobiet "Demakijaż". Główną rolę w inicjatywie od początku pełniło kino, jednak z czasem projekt znacznie się rozwinął, biorąc na warsztat sztukę rozumianą znacznie szerzej. Stąd w programie nie brakuje też muzyki czy zajęć warsztatowych.

W tym roku będzie można zobaczyć wiele głośnych filmów, wśród których nie zabraknie produkcji nagradzanych na największych festiwalach. Należą do nich chociażby wyróżniony na Berlinale "Silver Haze" w reżyserii Sachy Polak (9 grudnia, godz. 18.30) czy "Siostrzeństwo świętej sauny" - dokument nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej (10 grudnia, godz. 18).

- Festiwal oficjalnie otworzy film "Feminism WTF", który eksploruje autentyczne znaczenie słowa "feminizm" poprzez rozmowy z osobami eksperckimi reprezentującymi różne dziedziny - tłumaczą organizatorzy. Film otwarcia będzie można zobaczyć w piątek o godz. 20.

W repertuarze znalazł się również głośny obraz Agnieszki Smoczyńskiej "Silent Twins". Twórczyni "Córek dancingu" tym razem opowiedziała historię czarnoskórych bliźniaczek, które będąc dziećmi, umilkły dla świata zewnętrznego.

Podczas festiwalu będzie można zobaczyć także filmy krótkometrażowe wyróżnione w międzynarodowym konkursie "Let’s Start the Revolution".

W ramach Demakijażu zaplanowano również muzyczne akcenty. W piątek o godz. 22 w pubie Bałagan przy ul. Grodzkiej 5a zostanie zorganizowany koncert tercetu NANA oraz Hanako. W planach są również warsztaty WenDo, czyli metody przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

PROGRAM:

8.12 / piątek

godz. 18:00 – Let’s Start the Revolution – blok krótkich metraży I / Kino CK

godz. 20:00 – Film otwarcia: Feminism WTF + spotkanie o intersekcjonalnym feminizmie [PJM] / Kino CK

godz. 22:00 – NANA / Hanako – koncert / Bałagan Pub, ul. Grodzka 5a

9.12 / sobota

godz. 13:00 – WenDo – warsztaty / Sala prób nr 1

godz. 13:00 – Let’s Start the Revolution – blok krótkich metraży II / Kino CK

godz. 15:00 – Silent Twins + spotkanie [PJM] / Kino CK

godz. 18:00 – Let’s Start the Revolution – blok krótkich metraży III / Salon Syrena

godz. 18:30 – Silver Haze / Kino CK

godz. 20:30 – Let’s Start the Revolution – blok krótkich metraży IV / Kino CK

10.12 / niedziela

godz. 10:00 – WenDo – warsztaty / Sala prób nr 1

godz. 15:00 – Viva La Vulva – warsztaty edukacyjno-artystyczne / Sala prób nr 2

godz. 14:00 – Hairouna Film Festival – blok krótkich metraży / Kino CK

godz. 16:00 – Let’s Start the Revolution – blok krótkich metraży V / Kino CK

godz. 18:00 – Siostrzeństwo świętej sauny + spotkanie [PJM] / Kino CK

godz. 21:00 – How to Have Sex / Kino CK