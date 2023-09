To był wyjątkowy weekend dla kawoszy, herbaciarzy i czekoladożerców

Przez dwa dni w Lubelskim Centrum Konferencyjnym na chętnych czekały degustacje, prelekcje i możliwość zakupu wyjątkowych produktów. Swoją ofertę prezentowało 40 wystawców. Jeden z nich ziarna kawy sprowadza z Afryki, przy tym pomagając tamtejszym mieszkańcom.

- Skupujemy kawę np. od Rwandyjczyków, dając im możliwość pracy i zarobku. Później sprzedajemy ją w Polsce i to, co zarobimy, przeznaczamy w całości m.in. na fundowanie posiłków dla dzieci z tych krajów – mówi Dawid Sobarnia z Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.

Podczas wydarzenia można było zobaczyć niecodziennie sposoby parzenia kawy i poznać smaki z odległych krajów.

- Degustowaliśmy kawę po sułtańsku zaparzoną w pięknych arabskich dzbankach Dallah. Nazwa tej kawy nie jest przypadkowa, ponieważ do jej zrobienia używa się przypraw, które były dostępne na dworze sułtańskim. Używam m.in. kardamonu, cynamonu czy szafranu. Ciekawe, że żeby pozyskać kilogram szafranu potrzeba użyć od 170 do 250 tys. kwiatów krokusa. To jest powód, dlaczego ta przyprawa jest najdroższą na świecie. Używam też mastyksu, czyli żywicy z drzewa pistacjowego, która rośnie na wyspie Hios, niedaleko granicy z Turcją. On sprawia, że ta kawa jest taka aksamitna w smaku – mówi Cezve Man, wystawca i pasjonat ceremonialnego parzenia kawy w tyglu.