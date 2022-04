Trwają zgłoszenia do drugiej edycji festiwalu piosenki Jupi!

Festiwalowi od początku przyświeca idea niesienia radości, dlatego jedynym wymogiem repertuarowym dla uczestników jest wybór radosnego utworu, skocznego i zachęcającego do zabawy. Pozytywny charakter projekt spotkał się ze sporym odzewem, dość powiedzieć że do pierwszej edycji festiwalu zgłosiło się ponad 100 uczestników.



- Ogromna energia i niesamowicie pozytywne emocje pojawiły się na festiwalowej scenie. W 2022 roku chcielibyśmy nieść radość dalej. Szczególnie, że czasy są niepewne i nie napawają optymizmem - twierdzą organizatorzy.



W tym roku festiwal odbędzie się 24 września, ale już teraz należy się zgłaszać do udziału w rywalizacji. Pierwszy etap zapisów trwa bowiem do 3 maja. Chętni muszą wybrać utwór lub zaproponować autorską piosenkę. Zgłoszone utwory muszą przejść weryfikację, a poprawne kandydatury zostaną zakwalifikowane do udziału w festiwalu.



Drugi etap będzie skupiony na nagraniach uczestników. Powołana przez organizatorów komisja wybierze 50 uczestników finałowych w 5 kategoriach wiekowych: 7-11 lat; 12-14 lat; 15-17 lat; 18-59 lat oraz seniorzy.



Wybrani finaliści wystąpią 24 września w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Uczestnicy będą walczyć o GRAND PRIX. Laureat tej nagrody otrzyma możliwość napisania i wydania swojego autorskiego utworu pod okiem profesjonalistów i artystów takich jak Marika czy Swiernalis.



Zgłoszenia do udziału w festiwalu i szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.jupifest.pl.