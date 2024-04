MKS FunFloor Lublin w środę zagra z Młynami Stoisław Koszalin

Młyny Stoisław Koszalin to drużyna, która w ostatnich latach wyjątkowo nie leży lubelskiej drużynie. W tym sezonie obie ekipy konfrontowały się trzy razy. W meczach w hali Globus bezapelacyjnie lepszy był zespół z Lublina, który wygrywał 32:19 i 35:23. W spotkaniu wyjazdowym podopieczne Edyty Majdzińskiej zaliczyły jednak niespodziewaną wpadkę. Styczniowa porażka 20:25 pomogła Młynom rzutem na taśmę awansować do czołowej szóstki, która ma zapewnione utrzymanie w Superlidze. A warto wspomnieć, że po pierwszych meczach tego sezonu wydawało się, że koszalinianki będą jednymi z kandydatów do spadku.

O wysokiej formie Młynów przekonał się w sobotę KPR Gminy Kobierzyce. Aspirujący do wicemistrzostwa Polski zespół w Koszalinie stoczył bardzo ciężki bój i wygrał dopiero po pasjonującej końcówce 30:28. A warto wspomnieć, że jeszcze w 51 min Młyny prowadziły 26:22. - W pewnym momencie przestałyśmy rzucać bramki. To „Kobierki” zachowały wówczas zimną głowę i to one wygrały – podsumowała krótko Marcelina Polańska, rozgrywająca Młynów Stoisław Koszalin.

To właśnie koncentracja może być kluczowym elementem w środowym spotkaniu. – Meczów jest bardzo dużo, liga jest długa, a forma zawodniczek się rozjeżdża. Skupienie do końcowego gwizdka jest kluczowe. W tym momencie sezonu możemy już mieć problemy z zespołami, z którymi wcześniej wysoko wygrywałyśmy – mówiła po zwycięskim meczu z MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski Edyta Majdzińska, opiekunka MKS FunFloor Lublin.

Środowy mecz ma też znaczenie w kontekście rozpoczynającego się dwa dni później turnieju Final Four Puchar Polski. W rozgrywanej w Kaliszu imprezie wystąpi MKS FunFloor. Lublinianki w półfinale podejmą ... Młyny Stoisław Koszalin.

Rywalizacja rozpocznie się o godz. 15. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć na platformie Emocje.tv.

Ruch z awansem

Wiadomo już, że ostatnie miejsce w Orlen Superlidze zajmie ukraińska Galiczanka Lwów. W miniony weekend poznaliśmy jej następcę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zwycięstwo w Lidze Centralnej zapewnił sobie KPR Ruch Chorzów. „Niebieskie” osiągnęły to dwie kolejki przed końcem zmagań. Pewny udziału w barażach o awans do Superligi jest MTS Żory.