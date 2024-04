42-letni kierowca nie żyje. Dwie osoby trafiły do szpitala

0 A A

(fot. Policja)

Do tragicznego wypadku doszło we wtorkowe popołudnie na drodze powiatowej pomiędzy Białą Podlaską a Rokitnem. W zderzeniu trzech aut osobowych śmierć na miejscu poniósł 42-letni kierowca volkswagena. Do szpitala trafiły dwie osoby.

