Sławomir Ćwik liderem lubelskiej listy Trzeciej Drogi w wyborach do Europarlamentu. Kto jeszcze kandyduje?

W województwie lubelskim Trzecia Droga, podobnie jak Lewica o „bilecie” dla swojego przedstawiciela do Brukseli może raczej zapomnieć. W naszym regionie głównymi graczami o dwa lub trzy miejsca w Parlamencie Europejskim będą Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska.

– Nie ukrywam, że swój start w tych wyborach traktuję jako pracę dla listy ogólno polskiej, dla całej formacji Trzeciej Drogi – mówi poseł Sławomir Ćwik, lider listy. – Czasami jest się w miejscu, gdzie sondaże dają szanse, wówczas pracują wszyscy na danej liście. Nawet jeśli sondaże nie są przychylne to należy wówczas popracować dla innych i całej formacji. Ostatecznie to wyborcy zadecydują, kto pojedzie do Brukseli. Przez 40 dni wiele może się jeszcze wiele zmienić – dodaje S. Ćwik.