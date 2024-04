Bartnik przegrała, ale się nie poddaje i liczy na 3 turę. Wybory na burmistrza trafiły do sądu

0 A A

(fot. Krzysztof Basiński)

Do szeregu przestępstw przeciwko wyborom, mających wpływ na przebieg głosowania miało dojść w Siedliszczu – twierdzi Joanna Bartnik, jedna z kandydatek, która walczyła o fotel burmistrza tego miasteczka. We wtorek przed południem do Sądu Okręgowego w Lublinie złożyła protest powyborczy.

